В Киевской области подразделения ВСУ провели обучение по обороне Чернобыльской зоны отчуждения. Видео

В Киевской области провели учения по обороне зоны отчуждения Чернобыльской атомной электростанции. Такие тренировки проходят на постоянной основе.

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Об этом сообщили в пресс-службе Командования Объединенных Сил ВСУ. Украинские защитники готовы дать отпор врагу (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Проведено тактико-специальное обучение Сил обороны Украины по обороне зоны отчуждения Чернобыльской атомной электростанции. Тренировки проходят на постоянной основе. Сначала военнослужащие готовятся в составе своих подразделений отдельно. Через определенный период проходят совместные тренировки и обучение, в ходе которых военнослужащие оттачивают свои навыки в условиях приближенных к боевым", – рассказали в пресс-службе.

Как отметил командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в настоящее время на Киевском направлении ситуация стабильная и контролируемая.

"Силы обороны постоянно принимают меры по укреплению государственной границы Украины на Киевском направлении. В частности, обустраиваются и образуются соответствующие заграждения, обеспечивающие непроходимость вражеских сил на этом направлении", – подчеркнул Наев.

Как сообщал OBOZREVATEL, командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев вручил награды воинам подразделений противовоздушной обороны Киевщины. Они круглосуточно работают по защите мирного населения региона.

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