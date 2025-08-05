Одержимый работой, строит бойцам Хогвартс. Жена Билецкого рассказала неизвестные факты о командире

5 августа, исполнилось 46 лет Андрею Билецкому – основателю и первому командиру "Азова", Третьей штурмовой бригады, ныне – командиру Третьего армейского корпуса. По случаю праздника его жена, журналистка Татьяна Даниленко опубликовала семейные фото и рассказала о муже неизвестные факты.

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Он не знает марки моей машины – ленд крузер или рендж ровер? За время полномасштабного вторжения ни разу не выезжал из Украины, а во время отпуска занимается работой, до которой не дошли руки на фронте. Любит своих солдат не меньше, чем собственных детей.

"Третью штурмовую он создал с нуля, у нее нет пункта постоянной дислокации. Государство дало старое заброшенное здание, которое Андрей за частные средства перестраивает в настоящий Хогвартс для боевых магов – это крепость, где есть фехтовальный зал, библиотека, хай-тек тропы для бега... Не представляю, чтобы Андрей с таким же вдохновением рисовал эскизы комнат своим детям, как он рисует новые и новые объекты для бойцов – у нас в принципе сейчас нет собственного жилья", – написала Татьяна Даниленко.

Она рассказала, как когда-то купила красивое дорогое платье и, когда назвала его стоимость мужу, тот "со скоростью ИИ" вычислил долю платья в цене протеза для бойца. Тогда Билецкий собирал деньги на протез бойцу, а тот впоследствии публично рассказывал, что железную руку выдало государство. Платье так и осталось ненадетым.

Женщина добавила, что с иронией воспринимает штампы о "надо создавать такие прогрессивные бригады как Третья штурмовая" и о "командирах как Билецкий", ведь перенять опыт возможно, а вот "масштабировать одержимого своим делом командира" – нет.

"Этот Геркулес с бодрым энтузиазмом расчищает Авгиевы конюшни, добавляя себе новые звездочки в задачах. Я собираю удивительные истории из его жизни в книгу, но подводить черту — не время. Решающая битва впереди. И в ней он еще очень всех удивит", – написала Татьяна Даниленко.

В прошлом году, в 45-летний юбилей, она рассказала о детстве Андрея Белецкого, которое проходило на Салтовке в русифицированном Харькове. Когда мальчик должен был идти в 1 класс, его отец, советский инженер, подарил историю Украины Антона Лотоцкого – детскую книгу, написанную бойцом Легиона Сечевых стрельцов. Книга произвела огромное впечатление: с тех пор ребенок "уже не принадлежал ни себе, ни семье, а только Государству и Нации". Он разрисовал фасад школы антикоммунистическими лозунгами, что не понравилось ни директору школы, ни родителям.

"Сегодня он сам – командир Сечевых стрельцов наших дней. Сам придумал и создал с нуля мощную военную формацию, которая защищает Украину от врага. Он мог быть кем-либо и в чем-либо был бы успешным, потому что щедро одарен талантами. Но как историк понимал неизбежность большой войны и всегда создавал военный орден", – писала Татьяна Даниленко.