"Очистка зданий – опасная, медленная и изнурительная задача": канадские военные показали, как обучают украинских саперов. Фото
Украинские саперы за границей проходят обучение по разминированию под руководством канадских инструкторов. Военные показали фото своих тренировок.
Новые снимки появились 22 января на странице в X (Twitter) CAF with Ukraine. Это аккаунт тренировочной миссии UNIFIER канадских вооруженных сил (CAF) по поддержке Сил обороны и безопасности Украины.
"Очистка зданий – опасная, медленная и изнурительная задача", – подчеркнули авторы поста.
Саперы-украинцы учатся справляться с этими вызовами на специально обустроенных тренировочных площадках.
Эти умения будут чрезвычайно важными "при освобождении оккупированных территорий от захватчиков, оставляющих после себя самодельные ловушки", добавила пресс-служба.
Напомним, что по итогам 25-го заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" Канада объявила о новой военной помощи. Речь идет о выделении около $300 млн (440 млн канадских долларов) для чешской инициативы по закупке и доставке Украине боеприпасов.
Как писал OBOZ.UA, ранее свои тренировки показали на видео воины 210-го отдельного штурмового полка ВСУ. Он основан на базе двух батальонов: 210 ОСБ Berlingo и 20 ОБСП "Украина".
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