'Очистка зданий – опасная, медленная и изнурительная задача': канадские военные показали, как обучают украинских саперов. Фото

Украинские саперы за границей проходят обучение по разминированию под руководством канадских инструкторов. Военные показали фото своих тренировок.

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Новые снимки появились 22 января на странице в X (Twitter) CAF with Ukraine. Это аккаунт тренировочной миссии UNIFIER канадских вооруженных сил (CAF) по поддержке Сил обороны и безопасности Украины.

"Очистка зданий – опасная, медленная и изнурительная задача", – подчеркнули авторы поста.

Саперы-украинцы учатся справляться с этими вызовами на специально обустроенных тренировочных площадках.

Эти умения будут чрезвычайно важными "при освобождении оккупированных территорий от захватчиков, оставляющих после себя самодельные ловушки", добавила пресс-служба.

Напомним, что по итогам 25-го заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" Канада объявила о новой военной помощи. Речь идет о выделении около $300 млн (440 млн канадских долларов) для чешской инициативы по закупке и доставке Украине боеприпасов.

Как писал OBOZ.UA, ранее свои тренировки показали на видео воины 210-го отдельного штурмового полка ВСУ. Он основан на базе двух батальонов: 210 ОСБ Berlingo и 20 ОБСП "Украина".

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