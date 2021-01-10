Очевидцы – о взрыве под Лубнами: будто бы конец света, мы все испугались

Взрыв на газопроводе под Лубнами был такой силы, что в домах местных жителей дрожали окна и посуда.

Как рассказала в Facebook журналистка Оксана Щербак, в первые секунды сложилось впечатление, что упал самолет.

"Такой адский гул стоял десятки минут... Мы все испугались. Коты мечутся, собаки скулят, будто бы конец света", – написала она.

По словам журналистки, взрыв видели и слышали даже в соседних с Лубнами городах и селах. Перед пожаром жители села Калайдинцы услышали громкий гул, а затем "взорвалось зарево".

Позже в полиции Полтавской области сообщили, что причиной мощного взрыва на газопроводе стала его разгерметизация.

Спасатели ликвидировали возникший пожар. Информации о жертвах или пострадавших нет.

Скрин Facebook

Скрин Facebook

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