Очевидці – про вибух під Лубнами: наче кінець світу, ми всі злякалися
Вибух на газопроводі під Лубнами був такої сили, що у домівках місцевих жителів тремтіли вікна і посуд.
Як розповіла в Facebook журналістка Оксана Щербак, у перші секунди склалося враження, що впав літак.
"Такий пекельний гул стояв десятки хвилин… Ми всі злякалися. Коти метаються, собаки скавулять, наче кінець світу", – написала вона.
За словами журналістки, вибух бачили й чули навіть у сусідних з Лубнами містах і селах. Перед пожежею жителі села Калайдинці почули гучний гул, а потім "вибухнула заграва”.
Пізніше в поліції Полтавської області повідомили, що причиною потужного вибуху на газогоні стала його розгерметизація.
Рятувальники ліквідували пожежу, що виникла. Інформації про жертв чи постраждалих немає.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Полтавській області 9 січня стався потужний вибух. Інцидент трапився в районі села Калайдинці.
Очевидці поділилися відео з місця вибуху газопроводу на Полтавщині.