Очередь за билетами на 'Конотопскую ведьму' в Киеве растянулась на сотни метров: люди пришли за три часа до старта продаж

Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко пошел на встречу зрителям, которые из-за махинации с перепродажей билетов не могут попасть на спектакли, организовав ограниченную офлайн продажу. Чтобы приобрести заветное место в зале, ценители актерской игры пришли за три часа до открытия кассы в Киеве.

На улице образовалась большая очередь из желающих сходить на "Конотопскую ведьму", которую, по запросу аудитории, покажут дополнительно. Об ажиотаже рассказали на странице театра.

Объявление о дополнительном шоу 8 апреля появилось накануне. Зрителей пригласили приобрести билеты через кассу по обычной цене 28 апреля с 11:00 до 18:00. Такое решение должно было поспособствовать борьбе с перекупами, выкупающими целые ряды, чтобы потом продавать через маркетплейсы втридорога.

"Это очередь в кассу театра, чтобы приобрести билеты на "Конотопскую ведьму". Зрители начали собираться еще за 3 часа до старта продаж. Мы не отрицаем проблему с мошенниками, которые перепродают билеты, но это видео наглядно показывает реальный, невероятно высокий спрос на этот спектакль. Сегодня, играя по 4-5 спектаклей в месяц, театр просто не может дать возможность посмотреть "Конотопскую ведьму" всем желающим", – говорится в посте.

Люди растянулись в очереди на сотни метров. Как пишет Юлия Вебер, фотограф в театре Франко, билеты будут продаваться в ограниченном количестве: по четыре на руки.

Напомним, что на проблему с перекупами, или, как их называет блогер Антон Ходза – "барыгами" – обратили внимание в конце февраля. Театр уже обращался к маркетплейсу с просьбой удалять такие предложения, ведь они нарушают авторские права и часто используются мошенниками, которые продают фейковые билеты.

Ранее OBOZ.UA писал, что театр в центре Киева подвергли критике за российские песни на спектакле. Что на это ответил коллектив – читайте по ссылке.

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