Театр в центре Киева раскритиковали за российские песни на спектакле: что говорят 'Золотые ворота' и почему это не нарушает закон

Украинский блогер из временно оккупированного Мариуполя Полина Майко, ведущая популярный канал "Хочеш гратися – Перехочеш", возмутилась, что во время представления театра Золотые Ворота была использована песня Александра Серова "А может ночь не топорить". Труппа в ответ объяснила, что сделала это "в целях подсветки контекста конфликта и недоразумения между поколениями", но убирать сцену из сюжета отказалась.

Как пишут в сети, подобная практика не является нарушением закона о запрете российских песен в публичных местах. Пост с замечанием блогера появился в ее X-аккаунте (ранее Twitter), а ответ теата был обнародован в их соцсетях.

"Сходила в театр "Золотые ворота". Большое спасибо за тошноту во время спектакля. Больше туда не пойду", – написала украинка, добавив скриншоты о том, что Серов является фигурантом базы "Миротворец" и поддерживал вторжение РФ в Украину.

Реакция театра не заставила себя долго ждать. Они объяснили, что выбор песни должен лучше раскрыть проблематику спектакля и сюжет.

"Песни в спектакле звучат не для художественного оформления, а с целью подсветки контекста конфликта и недоразумения между поколениями, которое является одной из составляющих сюжета. Иными словами, это слова, которыми герой передает ностальгию, поскольку "другим словам его не научили". Сейчас они особенно ярко демонстрируют, как Россия тащила свои щупальца через поп-продукт, вкладывала в головы язык, которым герой пытается передать тоску, любовь и раскаяние. На примере семьи Александра мы видим, как непроработанное колониальное прошлое становится травмирующей основой для построения настоящего", – говорится в посте.

Театр пообещал внести в перечень предупреждений информацию об использовании суржика или русскоязычных фрагментов, но отказался заменить или убрать сцену из спектакля.

"Возможно, если вы посмотрите не только второе действие, но и первое, то контекст и смыслы станут понятнее. Но если вы пришли в театр только ради хайпа, контента для своих страниц, развлечения и провокаций – то ни первое действие, ни два действия вместе ситуацию не исправят. Хороших вам "путешествий" по театрам столицы", – написали театралы в ответ на комментарий Полины Майко.

Под постом театра поинтересовались у компетентных экспертов, насколько законна демонстрация представлений с фрагментами российских песен, на что юрист Виктория Иванова ответила: "Не нарушает. Если коротко, то это цитирование в объеме, оправданном поставленной целью и/или публичное исполнение в театральном искусстве" .

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