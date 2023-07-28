'Очень верю в эти новые поколения': Зеленский вручил паспорта детям погибших Героев Украины. Видео

Президент Украины в День Государственности, который наша страна отмечает во второй раз в разгар полномасштабного вторжения России, отметил государственными наградами украинских воинов, стоящих на защите независимости, суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Также именно в этот день глава государства вручил паспорта детям Героев, отдавших в бою с врагом жизнь.

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Глава государства подчеркнул: именно в них, в молодых поколениях украинцев, он видит будущее Украины, ради них Украина сегодня борется с сильным и коварным врагом. Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

Он рассказал, что утро 28 июля началось для него с почетной миссии: отметить государственными наградами украинских защитников и целые военные подразделения, проявившие героизм в бою с врагом.

"Сегодня был важный и хороший день. Утром по случаю Дня Государственности имел честь поздравить и отметить наградами наших защитников и защитниц. "Золотые Звезды" Героям Украины, "Кресты боевых заслуг", ордена Богдана Хмельницкого, ордена "За мужество"… Имел честь также вручить почетные знаки отличия боевым бригадам и пограничным отрядам. Счастлив, что у нас есть такие воины", – подчеркнул Зеленский.

Президент также добавил: ныне защитники воюют, прежде всего, за будущее украинских детей и молодежи. Юным украинцам в этот день глава государства вручил паспорта Украины. Среди получивших главный в своей жизни документ были и дети павших в боях Героев.

"Вручил и паспорта гражданина Украины нашим юным ребятам. Среди них – дети наших воинов, дети погибших наших героев… Дети. Государство может и должно открыть для них абсолютно все возможности жить достойно, цивилизованно, безопасно. Жить свободно! Для каждого нового поколения украинцев и украинок. И очень верю в эти новые поколения, в наших детей. И благодарен им за веру в Украину", – отметил Зеленский.

Он также рассказал, что в этот день принимал в Киеве премьер-министра Катара, прибывшего в Украину с особым визитом. По словам Зеленского, с ним удалось провести "очень плодотворные переговоры".

"Самое важное – Катар будет с нами в реализации Формулы мира, присоединяется к совместным глобальным усилиям. Договорились о сотрудничестве для возвращения украинских детей, которые были депортированы в Россию. Обсудили ситуацию вокруг Черноморской зерновой инициативы – очень важно, чтобы на мировом продовольственном рынке не было никаких дефицитов и спровоцированных Россией кризисов. Это вопрос глобальной стабильности. Спасибо Катару за ответственную позицию", – подвел итоги разговора с высоким зарубежным гостем президент.

Также он анонсировал "достаточно веские решения для Украины, для наших воинов", которые прямо сейчас готовят украинские дипломаты.

"Делаем максимум сейчас, делаем это непублично – чтобы результаты наших воинов, которые увидят все, тоже могли стать максимальными", – не вдаваясь в конкретику, отметил Зеленский.

Он также поблагодарил всех, кто в бою борется за будущую Победу и тех, кто на всех фронтах помогает усиливать Украину.

Напомним, ранее сообщалось, что 28 июля Зеленский в честь Дня Государственности вручил украинским воинам награды.

Церемония награждения проходила на Михайловской площади в Киеве.

В частности, высшее государственное отличие, звание Героя Украины с вручением ордена Золотая Звезда получил пилот Воздушных сил ВСУ Сергей Вербицкий. Полковник с начала полномасштабной войны в составе экипажа самолета Су-24 совершал боевые вылеты для нанесения авиационных ударов по скоплению российской бронетехники в Киевской, Харьковской, Херсонской, Донецкой областях.

22 марта прошлого года бомбардировщик Вербицкого во время выполнения боевого задания в Харьковской области, несмотря на противоракетный маневр, был поражен противником. Пилоту удалось катапультироваться и выжить.

Еще одну "Золотую Звезду" получил артиллерист Вооруженных сил Николай Чобан, защищающий нашу страну с 24 февраля 2022 года.

Артиллерийская батарея под командованием Героя уничтожила множество вражеской артиллерии, танков и другой техники, а также подавляла действия пехоты ВС РФ.

Во время вражеских обстрелов лейтенант Чобан смог вывести в безопасный район свою артиллерийскую батарею без потерь личного состава и вооружения.

Кроме того, семь украинских бригад получили почетные знаки отличия "За мужество и отвагу", а 66-й отдельной механизированной бригаде Сухопутных войск Зеленский присвоил почетное наименование "имени князя Мстислава Храброго".