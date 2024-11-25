Очень ленивый день: подробный астропрогноз на понедельник

В понедельник, 25 ноября, длится 24 лунный день. Луна сегодня находится в Деве, а Солнце в Стрельце.

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Как рассказала эксклюзивно OBOZ.UA астролог и нумеролог Исита Гая, понедельник будет спокойным – многие будут чувствовать усталость и сонливость. Может возникать желание поспать, полежать и полениться в течение дня. "Позвольте себе это, потому что процессы внутри вас идут глубоко, это такие перезагрузки, но они будут ощущаться в теле как такая легкая усталость", – объяснила она.

Астролог посоветовала в этот понедельник избегать волнения, пить побольше теплой воды, желательно с лимоном, и надевать одежду светлых цветов. Исита Гая особенно выделила белый всех оттенков и тонов, светло-желтый и желтый, бело-серый, бело-зеленый и бело-золотой. "И дайте себе отдохнуть в этот день, ваша нервная система, ваше тело будет стремиться к отдыху. Позвольте этому быть", – сказала она.

Относительно практик, которые следует сделать в понедельник, Исита напомнит, что этот день недели посвящен Луне и воде, поэтому сегодня хорошо делать ванны для расслабления. "Если у вас есть вана, наполните ее солью. Вы можете положить в свою ванную кристаллы и принять ванну с солью и кристаллами. Это будет глубокое очищение. Также включите медитативную музыку, зажгите свечи и примите ванну через глубокое очищение", – посоветовала астролог.

Тем, у кого дома есть только душ, она посоветовала сделать соляной скраб и попрактиковаться с кристаллами. "Вы можете поставить в свой душ кристаллы, вы можете встать на кристаллы ногами и поливаться водой, тогда ваше тело, ваша энергетическая структура будет очищаться в душе. А у душа вы можете вокруг поставить свечи. Энергия огня, она усилит ваше очищение", – объяснила она.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 25 ноября для всех знаков зодиака.

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