Обязательное знание английского для военных должно быть закреплено законодательно, – Наев

Генерал-лейтенант Сергей Наев поддержал идею президента Владимира Зеленского закрепить статус английского языка как одного из языков международного общения. Он подчеркнул, что обязательное знание английского для украинских военных должно быть закреплено законодательно.

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Об этом сообщило Командование Объединенными Силами ВС Украины на своей официальной странице в Facebook.

Генерал отметил, что украинские военные все чаще отправляются на обучение в разные страны мира, а также получают на вооружение много иностранного оружия и военной техники, техническая документация которого – на английском языке.

Учитывая это, Наев считает, что английский язык для военнослужащих, знание которого ранее было не обязательным, следует закрепить на законодательном уровне.

"Чрезвычайно своевременна для настоящих национальных ВСУ инициатива президента внесения в парламент проекта закона, которым следует закрепить статус английского как "языка международного общения". В настоящее время военнослужащие ВС Украины проходят обучение в ряде европейских стран. Всего в странах ЕС прошли подготовку уже 24 тысяч украинских военных" "Вооружение и военная техника, поставляемая странами-партнерами, содержит почти всю техническую документацию на английском языке. Считаю, что если раньше вопрос изучения военнослужащими английского языка носил рекомендательный характер, то сейчас должен быть закреплен на законодательном уровне", - подчеркнул Наев.