Обучение, открывающее новые возможности: Дія.Освіта и Coca-Cola HBC представили образовательный сериал и симулятор о профессии торгового представителя

Потребность полностью сменить сферу деятельности сегодня возникает у многих украинцев. Поиск нового профессионального пути почти всегда сопровождают сомнения — особенно когда речь идет об изменениях в зрелом возрасте. В то же время нередко именно такое принципиальное решение бывает самым удачным.

Мощным трамплином для перезапуска карьеры может стать профессия торгового представителя. Она не требует профильного диплома или предыдущего опыта — значительно важнее инициативность, коммуникабельность и желание учиться. В то же время открывает четкие и практически неограниченные перспективы роста.

Чтобы помочь украинцам сделать первый шаг, Дія.Освіта совместно с Coca-Cola HBC запустили новый образовательный продукт. Программа онлайн-обучения сочетает восьмисерийный образовательный сериал и интерактивный симулятор. В роли менторов — практики из Coca-Cola HBC, которые делятся реальными кейсами и актуальными подходами.

Кризис как толчок к изменениям

Семь лет назад Лилия Филиппович, которая сейчас занимает должность менеджера по вопросам регионального развития в Coca-Cola HBC Ukraine, была далека от корпоративной среды. Она жила в городе Калуш и занималась предпринимательством — руководила собственным ночным клубом. Однако пандемия и введение комендантского часа фактически остановили работу заведения: содержать его больше не имело смысла.

Столкнувшись с новыми реалиями, женщина решила кардинально изменить сферу деятельности. В 35 лет Лилия пришла на собеседование в Coca-Cola HBC на позицию торгового представителя. Свой выбор объясняет просто: хотелось работать среди людей, иметь больше свободы действий и не быть привязанной к одному месту. Приобретенный ранее жизненный и профессиональный опыт помог ей быстрее адаптироваться и уверенно двигаться по карьерной лестнице.

"Если горишь своей работой, обязательно добьешься успеха"

Когда Лилия только начинала, женщин среди торговых представителей почти не было. Сегодня ситуация кардинально изменилась: команды все чаще формируются сбалансировано — из мужчин и женщин.

Карьерная траектория Лилии Филиппович поражает своей динамикой. За семь лет в компании она дважды переезжала (сначала во Львов, а затем в Киев) и занимала ряд ответственных должностей. Сегодня Лилия вернулась в Ивано-Франковск, но уже на более высокую позицию: она отвечает за работу торговых представителей целого региона — от Франковска до Хмельницкого.

Тем, кто только задумывается над сменой профессии, Лилия Филиппович советует не медлить:

"Изменения — это не риск, а шанс стать тем, кем ты хочешь быть.

Лучше сделать шаг и понять, чем стоять на месте и сомневаться.

Мой пример показывает, что сменить сферу деятельности и стать торговым представителем было правильным решением. По моему мнению, главное — это желание. Если горишь своей работой, обязательно добьешься успеха".

"Тест-драйв" новой профессии

Теперь проверить, подходит ли вам сфера продаж, можно, не выходя из дома. Совместный проект Дія.Освіта и Coca-Cola HBC является квинтэссенцией реального опыта. В рамках двухчасового обучения эксперты компании делятся ключевыми знаниями о каналах продаж, мерчандайзинге, планировании маршрута, а также тонкостями искусства переговоров и таймменджента.

Интерактивный симулятор позволяет погрузиться в типичные рабочие ситуации и самостоятельно принимать решения — так, как это происходит в реальной работе торгового представителя.

После завершения обучения выпускники получают сертификат.

"Дія.Освіта помогает украинцам развивать цифровые и профессиональные навыки, которые нужны современной экономике и предоставляют новые профессиональные возможности. Сегодня на платформе доступны более 730 продуктов в формате edutainment, а пользователи уже получили более 5,2 млн сертификатов. Мы создаем образовательный контент вместе с представителями бизнеса, чтобы обучение базировалось на реальных кейсах и лучших практиках индустрий и отвечало потребностям рынка труда", — отмечает CEO Дія.Освіта, CDTO Campus, менеджер совместных проектов Министерства цифровой трансформации и Фонда Восточная Европа Руслана Коренчук.

Инвестиция в таланты

В Coca-Cola HBC рассматривают участие в разработке онлайн-обучения как социальную инвестицию в развитие профессионального потенциала украинцев.

"В течение последних 11 лет Coca-Cola HBC в партнерстве с общественным союзом "Освитория" помогли более 125 тысячам выпускников школ лучше подготовиться к вступительным экзаменам в вузы. Партнерство с Дія.Освіта — еще один из элементов воплощения нашей глобальной стратегии по помощи молодежи, направленный на развитие талантов уже на этапе выбора профессии",— подчеркивает директор по корпоративным связям и устойчивому развитию Coca-Cola HBC в Украине, Армении и Молдове Андрей Бублик.

Ознакомиться с новым образовательным продуктом и попробовать себя в роли торгового представителя можно абсолютно бесплатно по ссылке