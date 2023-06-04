'Боль невозможно постичь': Зеленская расплакалась, открывая мемориал погибшим детям в Харькове. Видео

4 июня возле Харьковского областного дворца детского и юношеского творчества прошла церемония открытия памятника детям региона, которые погибли в результате полномасштабной войны, развязанной Россией. Официальную часть представила первая леди Украины Елена Зеленская, которая во время выступления расплакалась от боли и отчаяния.

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Эпизод с выступлением супруги украинского гаранта транслировали национальные и региональные СМИ. С начала вторжения оккупантов в нашей стране погибли 485 украинских детей, 76 из них потерял Харьков (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Сейчас показали эти фото, где отец держит за руку своего погибшего сына. Эту боль невозможно передать и невозможно смириться с ней. Мы держим наших детей за руку, когда они учатся ходить, держим за руку, когда ведем впервые в детский сад или школу. И самое страшное, что может быть, это когда родители держат за руку детей, которые погибли. Так не может быть", – не сдерживая слез сказала Зеленская.

Она добавила, что боль приносит само открытие такого памятника в европейском Харькове. Сегодня в центре Европы Украина сражается за защиту детей от физического уничтожения, это трагедия в глазах всего мира.

"Я обращаюсь к иностранным дипломатическим делегациям, которые сегодня присутствуют здесь вместе со мной. Этот памятник мы открываем, чтобы свидетельствовать о преступлениях России. Мы должны стоять против нее, делать все, чтобы остановить эту войну, чтобы цифры гибели наших детей перестали расти", – утверждает первая леди.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре сегодня также прошла церемония памяти украинских детей, ставшими жертвами военных преступлений РФ. На одном из деревьев развесили символические колокольчики — как упоминание об уже никогда не прозвучавших детских голосах.

Среди 17 детей, которые погибли в регионе с начала полномасштабной агрессии РФ, оказалась и двухлетняя девочка Лиза. Ее тело извлекли спасатели из-под обломков дома, который был взорван российской ракетой накануне.