ОБСЕ сообщила о сотнях мин и 'Градов' на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 400 противотанковых мин и 23 реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" на Донбассе.

Об этом говорится в ежедневном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине № 309/2020, опубликованном 30 декабря.

"27 декабря в поле ориентировочно в 2 км к юго-западу от н. п. Широкая Балка (неподконтрольный правительству, 34 км к северо-востоку от Донецка) БПЛА СММ среднего радиуса действия снова зафиксировал около 400 противотанковых мин. По оценке, эти мины принадлежат вооруженным формированием", – говорится в отчете.

Кроме того, две реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", 122 мм было обнаружено на полигоне около населенного пункта Миусинск, на 62 км юго-западнее Луганска. Еще 21 "Град" беспилотник СММ обнаружил вблизи Хрустального – бывший Красный Луч в 56 км к юго-западу от Луганска.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе 29 декабря умер 22-летний военнослужащий Вадим Владимирович Ефременюк.