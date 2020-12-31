ОБСЄ повідомила про сотні мін та 'Градів' на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 400 протитанкових мін і 23 реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град" на Донбасі.

Про це йдеться в щоденному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні № 309/2020, опублікованому 30 грудня.

"27 грудня в поле орієнтовно в 2 км на північний захід від н. п. Широка Балка (непідконтрольний уряду, 34 км на північний схід від Донецька) БПЛА СММ середнього радіусу дії знову зафіксував близько 400 протитанкових мін. За оцінкою, ці міни належать збройним формуванням", – йдеться у звіті.

Крім того, дві реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град", 122 мм було виявлено на полігоні біля населеного пункту Міусинськ, на 62 км на південний захід від Луганська. Ще 21 "Град" безпілотник СММ виявив поблизу Хрустального – колишній Красний Луч у 56 км на північний захід від Луганська.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі 29 грудня помер 22-річний військовослужбовець Вадим Володимирович Єфременюк.