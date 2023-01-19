''Общими усилиями мы вернем украинский флаг в Крым'': в оккупированном Севастополе устроили смелую акцию. Фото

Во временно оккупированном Российской Федерацией Крыме украинские патриоты продолжают оказывать сопротивление. В этот раз новая смелая акция прошла в Севастополе.

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Проукраинские активисты напомнили захватчикам, что Крым – это Украина и скоро полуостров вернется домой. Акцию устроили участники движения "Желтой ленты".

В частности, участники акции распространили по городу листовки и проукраинские граффити, являющиеся символом движения сопротивления. Они также намекнули, что время идет, империи разваливаются, так же развалится и Россия.

"Активисты движения "Желтая Лента", несмотря на задержание и репрессии украинских патриотов во временно оккупированной АР Крым, продолжают сопротивление рашистам", – отметили участники движения.

Они также подчеркнули, что убеждены, что совместными усилиями мы вернем украинский флаг в Севастополь и другие города АР Крым.

Ранее активисты провели очередную акцию сопротивления в оккупированном Крыму. Патриоты в Евпатории, Ялте и Феодосии напомнили оккупантам, что полуостров, несмотря ни на что, остается территорией Украины.

Напомним, недавно движение сопротивления "Желтая лента" начало акции гражданского сопротивления во временно оккупированном Мариуполе. В городе на зданиях, заборах и других ярких местах появились первые символы сопротивления – желтая лента и буква "Й".

Как сообщал OBOZREVATEL, вблизи города Счастья в Луганской области партизаны уничтожили железнодорожное полотно. Этими путями российские оккупанты возили военную технику и боеприпасы.

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