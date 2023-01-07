На Луганщине партизаны уничтожили железнодорожные пути, по которым оккупанты возили оружие, – Гайдай

Вблизи города Счастья в Луганской области партизаны уничтожили железнодорожное полотно. Этими путями российские оккупанты возили военную технику и боеприпасы.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. "Рождественские "эльфы" работают. Луганские партизаны – сила", – говорится в сообщении.

Гайдай уточнил, что железнодорожное полотно сообщения "г. Луганск – с. Лантратовка" было взорвано с помощью самодельного взрывного устройства вечером 6 января.

Уже установлено, что этот путь использовался путинской армией для транспортировки военной техники, личного состава и БК.

Кроме того, в обратном направлении оккупанты вывозили по этому пути украинское зерно на территорию страны-агрессорки. Пропагандисты сами признаются, что только из Старобельского элеватора похитили более 1000 тонн зерна.

Напомним, активисты движения "Желтая Лента" устроили смелую акцию во временно оккупированных Россией Донецке и Луганске. Патриоты уверены, что 2023 должен стать годом нашей победы и восстановления территориальной целостности Украины.

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