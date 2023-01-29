Повестка – это еще не мобилизация: юрист разъяснил, что означает получение этого документа

В Украине факт вручения повестки военнообязанному – еще не значит мобилизацию в армию. В первую очередь это делается для ведения учета и систематизации списков территориальных центров комплектования.

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Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал адвокат юридической фирмы Gracers Станислав Полевой. Он пояснил, что ТЦК вручают повестки, чтобы понять, кто и где есть в запасе и каким в целом человеческим ресурсом можно располагать.

Юрист напомнил, что согласно закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", защита государства является конституционной обязанностью граждан. В отношении воинского долга документ выделяет следующие группы:

– допризывники – лица, подлежащие приписке на призывные участки;

– призывники – граждане, приписанные к призывным участкам;

– военнослужащие – лица, проходящие военную службу;

– военнообязанные – граждане, которые находятся в запасе для комплектования ВСУ и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства;

– резервисты – лица, которые проходят службу в военном резерве ВСУ, других военных формирований и предназначены для их комплектования в мирное время и в особый период.

Напомним: ранее в ВСУ объяснили, что повестки потенциальным призывникам могут быть вручены в любом месте, не запрещенном законодательством. Их могут вручать не только представители территориального центра комплектования и социальной поддержки, но и другие должностные лица, например, руководители учреждений, организаций и предприятий, где работают призывники, или руководители ЖЭКов, ОСМД и другие уполномоченные должностные лица.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– также в ВСУ рассказали, что мобилизация в Украине на данный момент продолжается, но никаких "волн" нет. Кроме того, объемы мобилизации в разы снизились;

– Кабмин Украины утвердил порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения. Также утвержден порядок и критерии определения предприятий, учреждений и организаций, критически важных для работы экономики и жизнедеятельности населения в военное время.

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