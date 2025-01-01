Обрезание Господне: что это за праздник и какие традиции соблюдают украинцы

В первый день года Православная церковь Украины не только чтит память Василия Великого – одного из отцов церкви.

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OBOZ.UA рассказывает, каким библейским событиям он посвящен.

Откуда пошел праздник

Церковь в этот день вспоминает день, когда Дева Мария и Иосиф, согласно еврейской традиции, принесли сына на восьмой день жизни в храм. Здесь он прошел обязательный иудейский обряд обрезания. Таким образом жизнь мальчика была посвящена богу. Впоследствии христианская церковь заменила обрезание крещением.

Также во время визита в храм ребенку дали имя Иисус. Когда Мария получила известие о том, что родит Сына Божия, ангел также возвестил ей, каким именем он будет назван. В день, когда это пророчество сбылось, тайна открылась. Поэтому день обрезания Господня иногда называют днем имени Христова и днем Иисусовой молитвы.

Традиции дня в Украине

Поскольку день обрезания Господня совпадает с новогодним праздником Василия, то и традиции у этих праздников общие. Прежде всего, на стол ставят щедрую кутью – в отличие от рождественской богатой кутьи ее заправляют маслом. Пост кончился и можно добавить к блюду еще и молочный компонент.

Вечером накануне праздника начинают петь щедривки – обрядовые песни с пожеланиями удачного года. В некоторых регионах Украины щедрования продолжаются вплоть до Крещения, которое теперь приходится на 6 января.

А утром 1 января мальчики и мужчины идут посевать. Считается, что первым в новом году в дом должен зайти мужчина, чтобы обеспечить счастье на все последующие 12 месяцев. Поэтому парни берут специально приготовленное зерно, с самого утра стучатся к соседям, разбрасывают зерна, символически засевая будущее богатство, и поздравляют хозяев. К кому посевальщики придут раньше, тому, согласно поверью, больше повезет в новом году.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда украинцы в древности отмечали Новый год – праздник приходился и на осень, и на весну, и имел свой глубокий символизм.

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