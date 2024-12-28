И осенью, и весной: когда украинцы раньше праздновали Новый год

Уже несколько веков украинцы празднуют Новый год 1 января. Эту традицию принято связывать с царем Петром I. Однако историки отмечают, что на украинских землях, входивших в состав Великого княжества Литовского, а затем и Речи Посполитой, еще с 1362 Новый год начали отмечать в первый день января.

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Издавна Новый год праздновали в разные даты, связанные с изменением сельскохозяйственных сезонов или религиозными праздниками. Когда украинцы раньше праздновали Новый год – читайте в материале OBOZ.UA

Весенний Новый год

Первоначально, как и у многих других народов, среди украинцев существовала традиция встречать Новый год весной. Это связано с циклами природы – пробуждением после зимы, началом сельскохозяйственных работ.

Март долгое время был месяцем празднования Нового года на территории современной Украины. Эта традиция имеет глубокие исторические корни. Именно в марте наступает время для начала нового цикла жизни, а значит, и нового года.

Март – месяц, когда крестьяне начинали готовиться к весенним полевым работам. Именно в этот период закладывались основы будущего урожая. Поэтому начало года связывалось с этим важным этапом в жизни.

Достоверных данных о том, как праздновали Новый год в языческие времена на территории Киевской Руси, не сохранилось. По идее, его связывали весенним новолунием и равноденствием.

После принятия христианства в Киевской Руси был введен юлианский календарь, а дата празднования Нового года была закреплена за 1 марта. По церковным верованиям именно в этот день был создан мир.

Почему Новый год праздновали осенью

В эпоху усиления византийского влияния празднование Нового года было перенесено на 1 сентября. Это совпадало с началом нового церковного года по юлианскому календарю.

Исчисление сохранялось пока в XV веке церковь не приняла греко-византийский церковный обряд. Византийская православная церковь по решению Никейского собора провозгласила 1 сентября официальным днем празднования Нового года. Вновь в основу легли библейские предания. Начали считать, что именно 1 сентября Иисус Христос начал проповедование христианства. Первая проповедь Иисуса, по легендам, состоялась во время иудейского праздника жатвы, который отмечается с 1 по 8 сентября.

Новый год 1 января

Когда папа Григорий XIII основал новую календарную систему (григорианскую), большинство стран Европы перешли на празднование Нового года 1 января. Православная церковь признала неточность юлианского календаря, но переходить на григорианский не согласилась, аргументируя отказ тем, что по новому стилю христианская Пасха иногда совпадает с еврейской или наступает раньше, что запрещено "Апостольскими правилами".

В начале XVIII века большая часть территории Украины входила в состав Российской империи. В 1700 году Петр I инициировал переход на григорианский календарь. С тех пор Новый год начали праздновать 1 января.

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