Я - русский украинец, моя мать из-под Питера, отец из Курской области. Русский - мой родной язык, я вырос на Достоевском, Чехове, Булгакове и Солженицыне…

Армейскую службу проходил в московском гарнизоне пожарной охраны. У меня трое биологических и 35-ть приемных детей. Я основал крупнейший в бывшем СССР детский реабилитационный центр для беспризорных. Более 4000 детей самой сложной социальной категории, в том числе с наркотической зависимостью, прошли через наш центр.

Вдохновляя людей усыновлять сирот, я вместе со своими детьми совершил вело-кругосветку - объехал на двух колёсах вокруг всей планеты, в том числе, перед российской интервенцией в Украину, через всю Россию от Курска, Орла, Москвы до Владивостока. С этой же целью, мотивируя людей забирать сирот в семьи, я покорил шесть легендарных мировых горных вершин, включая ваш кавказский красавец Эльбрус.

Видео дня

Российские телеканалы снимали обо мне и моих сыновьях фильмы, получавшие награды на ваших кинофестивалях. Легендарный голливудский режиссер Теренс Малек (в картинах которого снимались Брэд Питт и Ричард Гир) со своей звездной командой, прямо перед войной снял обо мне фильм с очень комплементарным названием "Почти Святой". Рейтинг фильма на Ротен Томэйтос составляет 98%, он получил награды нескольких кинофестивалей, в том числе Гран-При на вашем АРТДОКФЕСТЕ в самый разгар войны, в декабре 2015-го… Ну а теперь о главном…

На днях будет восемь лет с момента российской оккупации Крыма и начала российской интервенции в Украину… Тогда, в 14-ом…, когда горел мой родной город Мариуполь, а 9-го мая, в день Победы, ваши диверсанты убивали людей в центре моего города, когда ваши войска пересекли границу и принесли войну на окраины Мариуполя, а линия фронта у меня видна из окон - я был готов взять оружие и идти защищать своих детей.

Но благодарю Бога за то, что мне не пришлось снимать свой пасторский сан и становиться солдатом. Я священник уже 30-ть лет и рад, что за восемь лет войны всё ещё не понадобилось мне брать оружие и стрелять в российских оккупантов. С этой задачей без меня справлялись защитники Украины. Я являюсь также капелланом украинской армии и пока все ещё выполняю свои духовные обязанности, служа и украинским солдатам на фронте, и гражданским, детям и старикам в наших прифронтовых поселках.

Но увы, некоторые мои приемные сыновья, бывшие беспризорники, уже солдаты. Один из них в свои 25-ть лет похоронил пятерых друзей на этой войне, которую принесла в наш дом Россия. Одного из них, 19-летнего пацана, убил ваш, российский снайпер, находясь всего в полтора метрах от моего сына… Парнишка пытался реанимировать друга, пока не понял, что вытирает мозги с его лица…

Кстати, погибший был единственным ребенком в семье… После разговора с его родителями я не мог ни спать, ни есть, приходя в себя.

Дорогие отцы и матери российских солдат. Ситуация выглядит так, что ваших сыновей, теперь уже массово, в широкомасштабной войне, могут бросить сюда к нам, в адскую бойню, затеянную Кремлём. В этом случае даже у меня, священника, не останется выбора. Я вынужден буду встать на защиту своих детей и также взять оружие в руки. Поэтому решил обратится к вам и просить…

Сделайте, что можете, пока не поздно. Заявите свою позицию. Возвысьте голос. Выступите против этого безумия. Я - антисоветчик с юности. Ненавижу всё, что связано с понятием "СССР, КГБ/ФСБ и КПСС". Но, как бы мне это не было сложно, несмотря на восемь лет войны, я продолжаю считать себя человеком русской культуры и верить в то, что мы переживем безумие кремлевских негодяев и увидим вынос Путина из Кремля и Ленина из Мавзолея.

Отцы и Матери в Новосибирске, Екатеринбурге, Владивостоке, Питере и Москве, в каждом российском городе, НЕ МОЛЧИТЕ… Остановите кремлевских людоедов! Не отправляйте своих детей в мясорубку.

Ещё дед КГБ-шника Путина был чекистом и служил и Ленину, и Сталину. Эти ребята, - изверги в третьем поколении, они привыкли пить кровь декалитрами. Не доставьте им удовольствие, не сервируйте и не подавайте им к ужину ваших детей!

В эти тревожные дни, я, как и многие мои сограждане и земляки, записываюсь в ряды территориальной обороны моего города. Украинцы, в случае если Кремль не остановится, будут защищать своих детей и свою Свободу. Цена может оказаться весьма великой. Но Свобода никогда не дается даром.

Россияне, Мир Вам и Вашим детям. Мои, благодаря кремлевским мерзавцам, восемь лет живут с видом на линию фронта прямо из своих спален. Всё их детство - война.

Вы просто не оставите нам выбора, если не остановите путинских самодуров с их имперской авантюрой. Сделайте это. Не отсылайте ваших сынух в Украину. Позвольте мне остаться священником и не стать солдатом.

С молитвой о вас, о наших с вами детях, и об обезумевших кремлевских кровавых старцах.

Россия Будет Свободной! Живе Беларусь! Слава Богу и Украине!