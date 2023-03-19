Украина в развязанной Россией войне потеряла еще одного своего защитника. В Киеве простились с героем "Азовстали" Вадимом Фокшей. Он погиб при обороне Мариуполя еще 8 мая 2022 года.

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Об этом сообщает "Укринформ". Воин Вадим Фокша с позывным "Делфи" обрел свой последний покой на Байковом кладбище в столице (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Делфи" был лейтенантом. Он погиб на меткомбинате "Азовсталь" в результате взрыва авиабомбы.

Защитнику свободы и территориальной целостности нашей страны было всего лишь 32 гда.

Фокша родился в селе Садовое Токмакского района Запорожской области, окончил Таврический государственный агротехнический университет в Мелитополе. Он работал учителем, а 2018 году присоединился к полку "Азов" и во время российско-украинской войны участвовал в обороне Азовстали. В частности, занимался эвакуацией гражданского населения и раненых воинов.

В церемонии прощания с защитником, которая стала возможной только после обмена телами погибших и ряда ДНК-экспертиз, приняли участие родные бойца и побратимы из полка "Азов".

Побратимы Фокши передали его матери Светлане и супруге Татьяне государственный флаг Украины, которым укрыли гроб. Также близким вручили флаг полка "Азов".

Героя посмертно наградили орденом "За мужество".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в Хмельницком простились с воином, погибшим в боях за Бахмут. 42-летний Виталий Альмиз работал в Польше, но осенью 2022 года вернулся на родину, чтобы добровольцем отправиться на фронт. По словам близких воина, у него была военная выучка – служил в польско-украинском батальоне спецсилы пехоты в городе Явир (Польша).

Свой последний бой Виталий Альмиз принял 7 марта на Бахмутском направлении.