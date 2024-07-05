Обломок вражеского снаряда попал в голову: история 13-летней Дианы из Изюма в Музее 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

В начале полномасштабного вторжения Диана из Изюма не понимала, что с собой несет война. Когда российские захватчики начали бомбить Харьковщину и в городе отключили все коммуникации, ее семья вывезла ребенка. К сожалению, уже вернувшись домой, девочка получила ранения в результате очередного обстрела. Свою историю 13-летняя Диана рассказала во время отдыха и оздоровления в Закарпатье на смене проекта "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины".

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"24 февраля я проснулась и поняла, что вокруг происходит какая-то суматоха. В новостях все сказали. Я весь день плакала... Через пару дней начались авиаобстрелы, выключили свет, газ, тогда мы выехали в ближайшую деревню, но дальше уехать не было возможности", – вспоминает девочка.

Когда семья вернулась домой, громкие взрывы раздавались преимущественно из-за города, однако впоследствии стало все больше "прилетать" в жилые районы.

"Попало в наш дом, кассетные бомбы по улице... Один обломок влетел мне в голову. Меня увезли в Купянск, где оказали медицинскую помощь. Мы познакомились с местными жителями, у которых жили, пока я восстанавливалась. Я все еще чувствую головные боли и головокружение. А еще – боюсь грома. Кажется, что что-то летит", – делится Диана.

История девочки вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Рассказ из первых уст вы найдете за посылаем.

Почти 5 тысяч пострадавших от войны детей получили отдых, оздоровление и психологическую помощь в детском лагере на Закарпатье в рамках проекта "Мирный отдых детям Украины" в формате изменений "Блогер Кемп".

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, собравшего уже более 110 тысяч историй украинцев о войне. Расскажите свою на портале Музея или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.