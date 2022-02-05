В последние пару месяцев зарубежные СМИ снова заговорили о возрождении ИГИЛ и тому были свои основания. Сразу несколько силовых акций, успешно проведенных террористами, говорили о том, что организация имеет достаточно личного состава для проведения довольно масштабных боевых операций, А кроме того, располагает тяжелым, в том числе и ракетным вооружением.

Наиболее громкими операциями стали захват тюрьмы и освобождение своих сторонников, содержащихся в ней, а также – ночное нападение на базу иракских войск, где были убиты 11 военнослужащих. Кроме того, по объектам иракской армии были нанесены ракетные удары. Все это говорило о том, что организационные вопросы и финансирование оказались в руках человека, который способен эффективно управлять этими террористическими структурами.

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Очередным лидером ИГИЛ, который смог реанимировать боевые возможности террористической структуры, стал Абу Ибрагима Хашеми Квази. Именно ему приписывались все те действия, которые вдохнули в организацию второе дыхание. И не удивительно, что руководство ИГИЛ разместилось на северо-западе Сирии. Просто надо вспомнить о том, что там же, на северо-западе, находится и провинция Латакия, а на ее территории – авиабаза ВВС РФ – Хмеймим.

Поэтому, где же быть центру управления ИГИЛ, как ни рядом с этим гнойником. И в таком случае издевкой выглядят сказки Москвы о том, что ее войска введены в Сирию именно для борьбы с исламским государством. По факту оказалось, что руководство российских войск и руководство ИГИЛ спокойно находились по соседству.

Согласно информации, опубликованной The New York Times, США успешно провели операцию по ликвидацию текущего руководителя ИГ, которая технически была очень похоже на ту, что в 2019 году была проведена для ликвидации предыдущего лидера исламского государства Абу Бакра Багдади. В операции было задействовано не менее двух десятков бойцов спецназа, при поддержке беспилотников Reaper и штурмовиков.

В итоге террорист был уничтожен корректируемой авиабомбой в своем доме. При этом погибло 13 человек, находившихся внутри, в том числе – его охрана и семья. В таких случаях террорист рискует не только своей жизнью, но и жизнями тех, кто рядом с ним. Это – его выбор, который он делает как за себя, так и за своих родных и близких, а они, зная о том, с кем они живут – делают свой выбор. Гибель террориста уже подтверждена путем сравнения образцов ДНК, отобранных у него при жизни и с места атаки. Видимо боеприпас отработал таким образом, что по его улыбке опознать убитого было решительно невозможно.

Очевидно, что после того, как операция по штурму дома, в котором был уничтожен Усама Бин Ладен, чуть не закончилась провалом, в Штатах решили больше не рисковать и обходиться без таких драматических сценариев. Теперь никакого штурма не проводится. Террориста выслеживают, подтверждают его присутствие в целевом объекте и наводят на него "птичку". На этом – боевая часть операции заканчивается и остается только взять образцы ДНК, чтобы получить подтверждение уничтожение цели. Так произошло уже второй раз.

Исходя из этого, просто хочется поскорее прочесть нечто подобное о том, что успешно закончилась другая операция, по ликвидации лысого террориста №1. И очень хотелось бы, чтобы наземная группа спецназа состояла из военнослужащих ВСУ. Думаю, это было бы справедливо и символично. Тем более, что наших бы точно ничего не остановило на такой операции, а их имена были бы вписаны в историю. Но даже если это сделает и американская Дельта или кто-то еще – не беда. В этом случае главное – результат.