"У Поплавского просто не могло быть врагов – он удивительным образом умел обращать своих врагов в своих друзей".

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Поплавскому – 75!

"Время разбрасывать камни и время собирать камни, время обнимать и время избегать объятий. Время любить и время ненавидеть..."

Время сейчас суровое и скупое на хорошие слова. Но я буду говорить, потому что когда сказать о Человеке, как не в его юбилейные дни?! Когда он сам невольно осматривается и анализирует пережитое и прожитое, посеянное и собранное.

Так что без лишней комплиментарности, а с пониманием того, что есть что сказать, пишу эти строки. Пишу не оглядываясь на возможные иронические комменты и язвительные выпады, на которые сегодня так щедры украинские люди. Но ведь не только одной ненавистью живет человек? Итак, сегодня только о хорошем...

Я отношусь к тем, кто склонен рассматривать ситуацию в украинской культуре на рубеже двух наших веков как "Эпоху Поплавского". И вот почему.

Это очень тяжелое и сложное для украинской культуры время, когда на смену романтизму девяностых с его искренними и мелодичными песнями пришло время циничных и прагматичных двухтысячных, когда украинская культура методически вытеснялась из информационного пространства. Или для ее презентации требовались немалые средства и ресурсы.

Я уверен, что украинская песенная культура в своей лучшей традиционной форме продержалась в эфире в последние два десятилетия именно благодаря Михаилу Поплавскому. Его цикловые художественные проекты "Украинская песня года", "Шевченковские праздники" и "День Матери", а также детский проект "Шаг к звездам" – это лучшее, что видел украинский массовый зритель в эфире за последние два десятилетия. Возможно, кто-то и не поверит мне на слово, но я имею эту информацию от руководителей некоторых телеканалов – все его телевизионные шоу имели чрезвычайно высокие рейтинги. Их всегда отличало безупречное качество картинки и главное – качественное наполнение настоящим украинским контентом. В кадре присутствовала яркая украинская сценическая атрибутика. А еще хорошие артисты, которые пели на украинском – не ради конъюнктуры, а по зову души.

В каких еще программах мы последний раз видели на яркой сцене наших замечательных мэтров – Дмитрия Гнатюка, Виталия Белоножко, Виктора Шпортько, Ивана Поповича, Аллу Кудлай? Это были проекты Поплавского! А чего стоит "Песенный марафон", занесенный в Книгу рекордов Гиннесса, несколько суток транслировавшийся в прямом эфире одного из наших телеканалов!

Я имел честь знать лично этих суперталантливых людей из его команды, которые всегда были готовы помочь в моих творческих проектах и проектах коллег. Я буду благодарен им до конца своих дней, потому что такое грех забывать...

Помню факт моего знакомства с самим Михаилом Поплавским. Это было какое-то большое ток-шоу, вроде "Телеринга", где мы с ним выступили в качестве оппонентов-соперников. Я тогда оказался более удачливым, и жюри отдало победу мне за неординарность и остроту в публичной полемике. Другой на месте Поплавского наверняка возненавидел бы меня. Но знаете, что сделал Михаил Михайлович? После окончания шоу он подошел ко мне и пригласил преподавать в Университете культуры. И я больше десяти лет имел удовольствие работать со студентами, делясь с ними знаниями и опытом.

Я не жалел ни одного мгновения, что доверил ему исполнять свои песни. "Я – Украинец" стала заглавной для многих его концертов. А еще были "Шоу должно продолжаться", "Мамочка-Мама" и другие.

Мы привыкли оценивать значение тех или иных людей и культурных явлений в контексте своего времени и средств манипуляции, которые накладывают отпечаток на наше восприятие. Но я уверен, что время все расставит по своим местам. И сыграют роль культурные артефакты, которые оставил после себя Михаил Поплавский в виде своих многочисленных ярких телевизионных проектов.

Вот, собственно, и все, что хотелось сказать.

Пусть Ваш поплавок и дальше игриво качается на поверхности вод стремительного времени.

Пусть ветер надувает Ваши паруса!

Многая лета!