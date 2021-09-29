Как-то сто лет назад в Сети наткнулся на смешное и плохое стихотворение какого-то в*тана, в котором тот плакался по поводу злых украинцев. Весь не помню, но завершался так:

"...а надо сознанье иуд изменить!

Внушить, что мы вместе – единый народ,

И Русская кровь в наших жилах течет!"

Далее текст на языке оригинала.

Креатив ла*йно, автор – в*тан, але зафіксуємо поки цю позицію як характерну. На її фоні видно одне наше слабке місце.

З точки зору в*танів, українці – зіпсовані росіяни. Щоб ця теорія виглядала трішки менш абсурдно та трішки краще вкладалася в голови, її модифікували до "більшість українців – нормальні, а от є такі собі галичани, що й не українці насправді, вони українців, які частину нашого народу, заразили єрессю українства. І от галичан треба бити, а українців треба повертати".

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Ця модель сприйняття світу не має нічого спільного з реальністю. Але хто вивчав історію науки, той знає, що й помилкові моделі на певному етапі мають ефективність. Пливеш на захід до Індії, а відкриваєш Америку.

Бо в Україні, на жаль, часто побутує своя помилкова та слабка модель.

Згідно цієї моделі, будь-який українець, що коливається у своїй ідентичності, вже є зрадником та зомбі. І працювати з ним не треба, а треба стріляти в голову та не давати себе вкусити, бо все одно зрадить.

Ця модель, насправді, висходить з двох токсичних мотивів.

Перший токсичний мотив – підсвідомий комплекс меншовартості. Переконання, що українська ідентичність є слабшою за російську, і якщо людина має ознаки обох, або вагається між вибором, або навіть колись у житті мала якісь ознаки російської – вона насправді росіянином, просто прикидається.

Другий токсичний мотив – це просто бажання здаватися кращим і знецінити співвітчизника, щоб на його фоні здаватися більшим патріотом. Коли диванний патріот із комсомолом в анамнезі звинувачує ветерана в тому, що он у нього там серед віршів українською мовою є й російськомовний – це саме воно. А якщо й україномовний, то був російськомовним, а якщо й не був, то не ходить на смолоскипні марші та не голосує за націоналістів – коротше, завжди можна знайти, до чого вчепитися.

Чому я кажу, що така модель слабша?

Бо вона слабша суто математично. В*тники намагаються поширити свій вплив на тих, що коливаються, знайти до них підхід. Вони їм доводять, що вони – росіяни. Українські ура-патріоти... теж їм доводять, що вони – росіяни. Єдиним логічним результатом буде те, що вони з невизначених стануть росіянами. Кому від цього стане краще? Правильно.

Наука математика та наука логіка нам підказують, що результат буде не дуже. Вони нам підказують, що окрім батога, потрібний ще й пряник, що окрім шельмування "недостатніх патріотів" та хорового плювання в цього філіна, потрібне їх активне залучення до національного будівництва та пошук шляхів виховання в них патріотів справжніх.

Але, на жаль, наука психологія нам підказує, що висновку науки логіки буде замало, щоб ура-патріоти збавили обороти.

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