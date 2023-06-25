Нужно ли принимать душ после моря: как соленая вода влияет на кожу

Поездка в море или океан всегда удачная идея. Мы с нетерпением ждем отпуска, а морской воздух и вода значительно улучшают наше состояние.

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Однако низкое качество воды может оказать негативное влияние на наше здоровье. Исследования показывают, что морская вода может изменять микробиом нашей кожи.

Ученые из Американского общества микробиологии провели эксперимент и обнаружили, что влияние соленой воды во время купания изменяет состав и разнообразие бактерий на коже человека.

"Участники плавали в относительно чистой воде, и все же их микробиомы после плавания значительно отличались от находившихся до того. Организмы, присутствующие в воде, все еще оказывались на коже через 24 часа после купания", – рассказала магистр медицины Мариса Чаттман Нильсен .

Ученые из Калифорнийского университета также провели исследование. Участие принимали девять человек, которые не пользовались солнцезащитным кремом, редко бывали на море, не купались последние 12 часов и не принимали антибиотики в течение предыдущих шести месяцев. На их теле после купания обнаружили похожие бактерии. Через шесть часов их микробиомы стали возвращаться к тому, какими они были до вхождения в воду.

"Мы уже знаем, что люди могут подхватывать инфекции из окружающей среды, и океан не исключение. Большинство бактерий, найденных в океане, не вызывают человеческих заболеваний. Наслаждайтесь своим временем на пляже, и не забудьте принять быстрый душ, когда закончите", – сказала Нильсен.

Также по ее словам океанская вода оказывает уникальное влияние на человеческий организм, потому что она смывает бактерии с кожи и переносит на нее чужеродные организмы.

В большинстве случаев купание в океане безопасно, но из-за загрязнения отходами жизнедеятельности животных, разливами сточных вод и сливными стоками, может появиться инфекция в желудочно-кишечной системе, коже, ушах, глазах, дыхательных путях, а также на ранах.

Не стоит купаться, если цветут водоросли или есть мертвая рыба.

Чтобы предотвратить возникновение болезней, необходимо ополоснуться после купания в соленой воде. На большинстве пляжей есть душ, которым пользуются, чтобы чистыми зайти в номер. Так что не стоит обходить его стороной.

Песок нужно сразу смывать, потому что он может привести к ожогам, сыпям или раздражению из-за трения с кожей.

Также необходимо смыть бактерии, появившиеся на коже после купания. Быстрое ополаскивание устранит вредные микробы, которые могут являться причиной заболевания. А если на коже есть раны, это может повысить уровень инфицирования.

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