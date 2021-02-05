Нужна ли прививка переболевшим коронавирусом: ответ эксперта

Людям, которые уже переболели коронавирусом, все равно нужна прививка от COVID-19. Но они могут временно отложить вакцинацию.

Это связано с тем, что переболевшие менее подвержены риску повторно заразиться в течение нескольких месяцев после выздоровления. Об этом рассказала директор Центра по контролю и профилактике заболеваний в США Рошель Валенски у себя в Twitter.

Эксперт подчеркнула, что тем временем необходимо продолжать носить защитные маски, держать социальную дистанцию в обществе и избегать скопления людей.

"Из-за меньшего риска рецидива в течение месяцев после инфекции и с ограниченным количеством вакцины, вы можете временно отложить вакцинацию, если у вас уже был COVID-19, но тем временем, носить маску, придерживаться социальной дистанции и избегать толпы", – написала Валенски.

Напомним, что министр здравоохранения Максим Степанов назвал дату начала вакцинации в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, американские ученые назвали причины, по которым можно повторно заразиться коронавирусом. Для этого они проанализировали вторую волну COVID-19 и ранее переболевших пациентов.