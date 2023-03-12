'Нужен адекватный ответ': генерал Кривонос рассказал, как Украина может вынудить РФ завершить войну

Экс-первый заместитель командующего Сил специальных операций генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что Украина может вынудить страну-агрессора Россию завершить войну. Для этого требуется адекватный ответ, в частности по количеству поражения российских объектов.

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Об этом он рассказал в эфире Эспрессо. Кривонос отметил, что Украине нужно собственными ресурсами ускорить изготовление большого количества беспилотных летальных аппаратов с мощной загруженностью по взрывчатым веществам.

Он объяснил, что это необходимо для того, чтобы начать бомбить Россию хотя бы вглубь 500-800 км.

"Когда мы выйдем на систематическую отработку по территории РФ нашими средствами, то это достаточно ускорит у россиян желание закончить войну", – отметил генерал ВСУ.

Кривонос добавил, что пока украинские защитники небольшим количеством БПЛА наносят единичные, точечные удары по территории РФ, не остановит оккупантов.

"А вот адекватный ответ, по количеству поражения их объектов, может противника остановить. Поэтому нужно как можно быстрее наращивать наши способности по нескольким направлениям. Первое – собственное производство, а второе – дипломатический фронт, чтобы союзники предоставили нам средства поражения значительно большей дальности". А еще и третье - дожать наших американских партнеров, чтобы поскорее заработал ленд-лиз в том объеме, которого мы ожидали, но пока этого нет", – резюмировал экспервый заместитель командующего Сил специальных операций.

Стоит отметить, что весна 2023 станет решающей в войне России против Украины. Если государство-агрессор не достигнет поставленных целей в течение следующих трех месяцев, оно не сможет продолжать агрессивную войну.

Напомним, ранее газета The New York Times сообщила, что украинские военные вместе с генералами армии США отработали в Германии сценарии весеннего контрнаступления ВСУ.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке "возвращения наших воинов к активным действиям ради освобождения нашей земли".

По мнению аналитиков ISW, украинские защитники истощают врага в Бахмуте, создавая благоприятные условия для контрнаступления. Утром 4 марта ВСУ начали атаковать противника, сообщила NYT.

А в Центре национального сопротивления заявили, что "Вагнер" исчерпывает свои силы в Бахмуте. Фактически "Вагнер" исполнил свою роль – насытил фронт "пушечным мясом".