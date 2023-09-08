НСЖУ призвала не отменять госрегулирование тарифов на почтовую доставку украинских газет

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры совместно с АО "Укрпочта" пытаются снять действующее государственное регулирование тарифов на прием и доставку отечественных периодических изданий по подписке. Это предусмотрено соответствующим проектом приказа Министерства, обнародованном 1 сентября. В то же время, редакции украинских газет уже получают сообщения от региональных дирекций "Укрпочты" о вероятном существенном росте почтовых тарифов на подписку 2024 года.

Видео дня

Об этом сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

В НСЖУ призывают не отказываться от существующего правительственного регулирования тарифов на доставку украинской прессы, ведь доступная стоимость печатных СМИ особенно важна в условиях войны. При этом в НСЖУ призывают правительство приоритетно отреагировать на критическую ситуацию, вызванную массовым увольнением почтальонов во втором полугодии этого года. На горячую линию Союза журналистов с августа поступило почти 800 жалоб от граждан, представителей местных властей, почтальонов и издателей на масштабное закрытие почтовых отделений, увольнение почтальонов, недостаток прессы и недоступ к почтовым услугам.

"Получили новые тарифы от Укрпочты: доставка 17,33 грн. (с 8,50 грн.). Оформление подписки на 1месяц – 5 грн., 3 –10 грн., 6 –14 грн.,12 – 22грн. !!!!", – возмущается главный редактор газеты "Родной край" из Павлограда Владимир Сторчаков.

Проектом приказа Мининфраструктуры предусматривается, что "Укрпочта" сможет самостоятельно, без согласования с Правительством, без государственных экспертиз пересматривать тарифы на почтовую доставку прессы. Газетчики обеспокоены тем, что проект Приказа лоббирует исключительно интересы "Укрпочты" и, в условиях его фактически монопольного положения, может повлечь за собой злоупотребление со стороны этого акционерного общества. Увеличение стоимости почтовой доставки отечественных медиа приведет к обеднению и так не богатых людей. Оно также приведет к дальнейшему понижению тиражей печатных медиа. Особенно критическая ситуация с недоступом к украинской прессе на прифронтовых территориях, где газеты часто являются единственным источником массовой информации.

"Государственное регулирование тарифов на прием и доставку периодических печатных изданий по подписке является одним из элементов правительственного контроля за действиями почтового оператора и признанием того, что стоимость почтовой доставки должна быть доступна для украинцев. Практика последних лет показывает, что Правительство постоянно поддерживало предложения "Укрпочты" по тарифам, и они постоянно росли. Но процедура этого роста позволяла печатным изданиям прогнозировать свою работу и сохранять относительную финансовую устойчивость. В то же время, предоставление "Укрпочте" возможности самостоятельно устанавливать тарифы поставит печатные издания, которые и так на сегодняшний день являются заложниками проблем с почтовой доставкой (вызванных, в частности, массовым увольнением почтальонов), на грань полного уничтожения", – отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Предлагаемый проект отмены тарифов на почтовую доставку периодической печати сейчас проходит общественное обсуждение. Национальный союз журналистов уже передал свои выводы Федерации профсоюзов Украины и предлагает не согласовывать проект Приказа, предложить Министерству развития общин, территорий и инфраструктуры продлить срок действия предыдущего Приказа на 2024 год и создать рабочую группу из представителей Министерства, "Укрпочты", Национального союза журналистов Украины , Федерации профсоюзов Украины для наработки проектов законодательных актов по подписке и доставке печатных медиа.