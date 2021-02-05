Новый промоушен Mahatch за 2 месяца завоевал рынок единоборств Украины и ворвался в топ просмотров в СНГ

Новый бойцовский промоушен Mahatсh – украинская площадка боев на голых кулаках, изначально ориентированная на онлайн, спустя всего два месяца после появления завоевал рынок единоборств Украины и ворвался в топ просмотров в СНГ.

Об этом рассказал основатель и СЕО Mahatch Андрей Лимонтов в эксклюзивном интервью для Delo.ua. По его словам, сейчас у промоушена десятки тысяч фанатов, сотни бойцов и амбиции стать главным промо страны.

В планах Mahatсh – расти в год в 2-3 раза – по качеству, по бойцам, по гонорарам, по стоимости бренда.

"Сначала СНГ, потом Европа. Хотим выйти на кросснациональные турниры – в комментах пишут, мол подеритесь с русскими. Я не уверен. Вот Казахстан – точно да. Это даст популярность, это интересно. Через год – выход на Европу. Германия – немцы делают про нас обзоры уже. Польша. Страны, где популярен бокс, единоборства, и есть аудитория. Через два года – США. К этому времени выйдем на главный заработок: трансляции. В Европе, США люди платят за просмотры, 5 евро за событие для них вменяемые деньги. Украина, к сожалению, в этом плане не слишком актуальна, мы привыкли… пиратить", – рассказал Лимонтов.

По его словам, в организации уже есть звезды – Коля Кеуш, Павел Павлов, Владислав Павлишен, Ростислав Рубайло, Реал Феклин, Антон Радько.

Также Лимонтов рассказал, что в 2020 году индустрия замерла и старт Mahatсh пришелся на карантин, поэтому пришлось запускать только онлайн-трансляции.

"Мы выставили акцент на YouTube, на глубину просмотра – ролики набирают сотни тысяч просмотров и десятки тысяч часов просмотра. Это серьезный аргумент для рекламодателей, которые понимают, что их бренд постоянно на виду. В итоге нульсовый канал, на котором видосы выкладываются месяц, собрал за 50 тысяч подписчиков – это аргумент? В Instagram около 20 тысяч. При том, что мы не монополисты рынка единоборств – есть Hardcore Fighting, есть TOP DOG, там миллионы подписчиков", – рассказал он.