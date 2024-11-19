Новый год-2025: что категорически нельзя вешать на елку

Новый год – это один из самых любимых праздников для многих, и подготовка к нему всегда вызывает особое волнение. По китайскому календарю 2025 будет проходить под покровительством Зеленой Деревянной Змеи, символ которой имеет свои особенности и предпочтения.

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Поэтому важно подобрать новогодний декор так, чтобы он соответствовал характеру этого символа. Это не только поможет создать гармоничную атмосферу праздника, но и поспособствует привлечению удачи в новом году.

OBOZ.UA собрал советы знатоков восточной культуры, чтобы узнать, какие украшения следует избегать на новогоднем дереве 2025 года.

Запретные украшения

Стеклянные шары с острыми краями. Символ года не любит острых предметов, ассоциирующихся с опасностью. Для украшения лучше выбрать шары с гладкой поверхностью и округлыми формами.

Колокольчики и музыкальные инструменты. Резкие звуки и шум, даже в виде декоративных элементов, могут "раздражать" Змею. Следует воздержаться от таких украшений на елке.

Яркие и блестящие элементы. В этом году следует отдать предпочтение естественным цветам — зеленому, коричневому или серому. Змея ценит воздержание и гармонию, поэтому чрезмерная яркость или блестящие украшения могут не понравиться символу рока.

Змея ассоциируется с природой, поэтому украшения из пластика лучше оставить для других лет. Оптимальным выбором станут декорации из натуральных материалов: дерева, стекла или металла. Такой подход не только удовлетворит требования символа года, но и сделает праздничную атмосферу более уютной.

Елочные украшения в виде свечей - табу

Какие-либо элементы, напоминающие свечи или огонь, считаются нежелательными. Это связано с тем, что огонь есть стихия, которую Змея избегает. Так что лучше воздержаться и от гирлянд свечевидной формы, предпочтя более традиционные варианты.

Что еще нежелательно использовать

Избегайте бенгальских огней. Несмотря на их популярность, в год Змеи такие украшения могут отпугнуть удачу. Вместо них можно использовать тёплые огоньки, которые создадут уютную атмосферу.

Чем украсить новогоднюю елку, чтобы год был удачным

В Китае этот праздник сопровождается традицией украшать не только ели, но и дома. Обычно это делают в канун праздника или за 10 дней до него. Основными цветами являются красный и золотой символизирующие счастье, богатство и гармонию. В 2025 году популярными станут украшения со змеиными и драконьими мотивами.

Красные фонарики: защита от неудач

Красные фонарики — неотделимый атрибут китайских праздников, в частности, Нового года. Их можно увидеть на деревьях, постройках и дверях домов. Считается, что эти фонарики отгоняют неудачу, наполняя простор счастьям и положительной энергией.

Куплеты: символ пожеланий

Новогодние куплеты, написанные черной тушью на красной бумаге, наклеивают парами с обеих сторон двери. Они содержат хорошие пожелания, часто в форме стихов, которые выражают стремление к гармонии, процветанию и счастью.

Вырезки из бумаги: символы удачи

Традиционные вырезки из красной бумаги украшают окна и двери. Узоры могут изображать благоприятные растения и животных. К примеру, персик символизирует долголетие, пион — богатство, а сорока предвещает счастливые события.

Перевернутые иероглифы Фу: "выливание" удачи

Популярным украшением является иероглиф "Фу", означающий "счастье". Его наклеивают перевернутым, ведь это ассоциируется с "выливанием" удачи на жильцов дома. Эта традиция возникла из легенды о случайной ошибке, которая превратилась в счастливый символ.

Кумкватовые деревья: богатство и успех

Кумкватовое дерево в переводе с кантонского означает "золото" и "удача". Это растение особенно популярно в южных регионах Китая, таких как Гонконг и Макао, и символизирует обилие и благополучие.

Цветущие растения: пожелания процветания

Китайский Новый год также знаменует начало весны. Поэтому дома украшают цветущими растениями, такими как орхидеи, пионы, персики и сливы. Они символизируют новое начало, процветание и счастье.

Эти традиционные украшения не только придают праздничную атмосферу, но и наполняют дом гармонией, благополучием и надеждой на успешный год.

Также OBOZ.UA рассказывал, в каких цветах украсить елку в Новом 2025 году, чтобы понравиться Змее.

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