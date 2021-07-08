Новости Украины: в стране ожидают вспышку Дельты, а верующие устроили транспортный коллапс
Основатель Blackwater хотел создать ПГК в Украине и "отхватить" часть "оборонки". Между тем в Украине ожидают вспышки Дельты уже в ближайшее время, а верующие устроили транспортный коллапс.
Кроме того, 8 июля произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с наиболее значимыми и интересными новостями за сутки:
Основатель известной американской частной военной компании (ЧВК) Blackwater миллиардер Эрик Принс намеревался создать такую же ЧВК в Украине. Кроме того, он собирался отхватить большой кусок военно-промышленного комплекса нашей страны, должно было принести 10 млрд долларов доходов и инвестиций. Об этом сообщил американский журнал Time со ссылкой на ряд документов, которые оказались в распоряжении редакции.
В Украине ожидают вспышку Дельты. Новая вспышка коронавируса COVID-19 в его новой мутации может догнать Украину уже в конце июля.
Украинцам подсовывают фальшивые гривны, определить подделку все труднее. О том, как работает рынок фальшивых денег в Украине, и что делать, чтобы не стать жертвой, читайте в материале OBOZREVATEL.
Суд более 9 часов рассматривает продолжение домашнего ареста Медведчуку. Последняя мера пресечения в отношении Медведчука заканчивается в пятницу, 9 июля, и судьи должны принять решение о ее продлении или изменении.
"Киевский Копперфилд" сбежал из-под стражи и скрывался под носом у копов. Преступник, которого после побега разыскивала вся киевская полиция, почти сутки провел на крыше соседней с Подольским райуправлением здания.
В Киеве решили снести памятный знак в честь "дружбы" с Москвой. Он установлен в Голосеевском районе на улице Маршала Якубовского, 8. Депутаты Киевсовета поддержали решение о демонтаже.
В Киеве Владислава Трохимчук получила 12 лет тюремного срока за то, что на 11 дней оставила в квартире своих детей – годовалого сына и двухлетнюю дочь. От голода мальчик умер, девочку спасли врачи.
Под Одессой образовался транспортный коллапс из-за крестного хода верующих.