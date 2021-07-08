Новости Украины: в стране ожидают вспышку Дельты, а верующие устроили транспортный коллапс

Основатель Blackwater хотел создать ПГК в Украине и "отхватить" часть "оборонки". Между тем в Украине ожидают вспышки Дельты уже в ближайшее время, а верующие устроили транспортный коллапс.

Кроме того, 8 июля произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с наиболее значимыми и интересными новостями за сутки:

Основатель известной американской частной военной компании (ЧВК) Blackwater миллиардер Эрик Принс намеревался создать такую же ЧВК в Украине. Кроме того, он собирался отхватить большой кусок военно-промышленного комплекса нашей страны, должно было принести 10 млрд долларов доходов и инвестиций. Об этом сообщил американский журнал Time со ссылкой на ряд документов, которые оказались в распоряжении редакции.

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