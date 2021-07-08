В Киеве решили снести памятник в честь 'дружбы' с Москвой

В четверг, 8 июля, депутаты Киевсовета поддержали решение о демонтаже памятного знака в честь дружбы Киева и Москвы. Он установлен в Голосеевском районе на улице Маршала Якубовского, 8.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат Киевсовета от фракции "Голос" Алина Михайлова. Она была автором проекту решения о ликвидации памятного знака. Свои голоса "за" отдали 80 депутатов.

Впрочем, при рассмотрении этого решения, депутаты от ОПЗЖ пытались защитить памятник "дружбе" со столицей РФ

"Вы можете посмотреть в записи как за это памятник боролись ОПЗЖ, депутат Кириленко даже обратился к буллингу на меня из-за молодого возраста. Именно поэтому буду подавать жалобу на высказывания этого депутата Киевсовета, содержащих признаки ейджизму относительно меня. Дальше – демонтаж! Это должно быть красиво!" – написала Михайлова.

Видео дня

Она поздравила общину Голосеевского района, которая уже не первый год требовала снести этот знак.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице зарегистрировали электронную петицию о переименовании станции метро "Героев Днепра" на "Героев УПА".