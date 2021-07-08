Основатель Blackwater хотел создать ЧВК в Украине и 'отхватить' часть 'оборонки': что помешало планам миллиардера

Основатель известной американской частной военной компании (ЧВК) Blackwater миллиардер Эрик Принс намеревался создать ЧВК в Украине. Он собирался привлечь на службу украинских военных, которые ранее участвовали в российско-украинской войне на Донбассе.

Об этом сообщил американский журнал Time. Издание ссылается на ряд документов, которые оказались в распоряжении редакции, и интервью с различными источниками, включая нынешних и бывших официальных лиц США и Украины, а также людей, которые работали непосредственно с Принсом, пытаясь реализовать его надежды в Украине.

По данным источников издания, 23 февраля 2020 Эрик Принс провел переговоры относительно своих планов с украинскимм соратниками в киевском ресторане Vodka Grill, что на Осокорках. На них присутствовал и Игорь Новиков, который в то время был внештатным советником президента.

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Издание отмечает, что редакция получила в свое распоряжение план Эрика Принса, который он собирался воплощать в жизнь в Украине. Согласно ему, миллиардер хотел не только создать здесь ПВК. Он собирался отхватить большой кусок военно-промышленного комплекса нашей страны, включая заводы, которые производят двигатели для истребителей и вертолетов. Его полный план содержит дорожную карту по созданию "вертикально интегрированного консорциума авиационной защиты, который бы смог конкурировать с Boeing и Airbus" и принести 10 морд долларов доходов и инвестиций. Для этого Принс планировал объединить местные авиационные и аэрокосмические предприятия.

Смелость таких планов соответствует репутации Принса как бизнесмена. Почти четверть века бывший морской котик был пионером в частной военной промышленности, собирая армии на Ближнем Востоке и в Африке, обучая коммандос на своей базе в Северной Каролине и разворачивая силы безопасности по всему миру для Государственного департамента и ЦРУ.

При администрации Дональда Трампа влияние семьи Принца – могущественного клана правых республиканцев из Мичигана – возросло. Трамп назначил сестру Принса, Бетси ДеВос, министром образования, а сам Принс использовал контакты в Белом доме для заключения крупных сделок по всему миру.

Те планы, которые он собирался внедрить в Украине, были одними из самых амбициозных за всю его долгую карьеру. Но с уходом Трампа от власти, они не осуществились.

Помешало планам Принса и то, что они наткнулись на сопротивление украинского правительства. У украинской стороны были серьезные опасения по поводу работы с Принсом. Особую тревогу вызвал выбор им двух союзников, связанных с Россией. Его деловыми партнерами были: Андрей Артеменко, который в 2017 году предлагал Трампу "мирный план" для Украины с отменой санкций США против России, и которого Порошенко лишил украинского гражданства, а также Андрей Деркач, украинский депутат, которого США обвинили в том, что он "активный российский агент".

Они оба сейчас являются фигурантами расследования, проводимого федеральной прокуратурой в американском штате Нью-Йорк.

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