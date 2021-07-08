Украинцам подсовывают фальшивые гривни, определить подделку все труднее: как не стать жертвой

В Украине фальшивые гривни можно купить за считанные минуты, их могут доставить "Новой почтой" или спрятать недалеко от вашего дома. И хоть за такой "заработок" грозит до семи лет тюрьмы, это не останавливает фальшивомонетчиков. Подделки сбывают в магазинах, транспорте и даже через терминалы.

О том, как работает рынок фальшивых денег в Украине, и что делать, чтобы не стать жертвой, читайте в материале OBOZREVATEL.

Большинство фальшивомонетчиков находится внутри страны. Производить гривни вне Украины и перевозить их через границу попросту не выгодно. Ведь если доллары подделывают в любой точке мира, то украинская валюта интересна лишь жителям нашего государства.

Для производства нужны клише, качественная специальная бумага, оборудование для печати и имитации мер защиты. А еще целая система сбыта, но об этом позже. К примеру, чуть больше месяца назад СБУ в Киевской области задержала группу иностранцев, которая годами печатала деньги для украинцев. И делали это на качественной бумаге, смогли сфальсифицировать даже несколько защитных элементов, а готовые купюры научились искусственно старить.

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Если такая купюра попадет в руки банковского кассира, он как минимум посчитает ее сомнительной и отправит на экспертизу в Нацбанк. А вот, например, продавцы в обычных магазинах или водители маршруток вряд ли смогут отличить качественную подделку от настоящей купюры.

"Система защиты гривни находится на высоком уровне и соответствует системам защиты ведущих валют мира. Украинская гривня имеет современные инновационные элементы защиты, которые позволяют просто проверить подлинность банкноты визуально и на ощупь. Нужно только знать, на что обращать внимание" – рассказал заместитель главы Национального банка Алексей Шабан. И ключевое здесь: чтобы проверить купюру, недостаточно рассмотреть ее против света, нужно знать, на какие элементы защиты стоит обратить внимание.

В НБУ говорят, что в Украине выявляют куда меньше фальшивок, чем, к примеру, в странах ЕС. Однако доступ к поддельным банкнотам есть практически у любого пользователя интернета. В мессенджерах работают десятки закрытых групп, а в анонимных Telegram-каналах можно ознакомиться и с качеством фальшивок, и с условиями доставки.

В сети Darknet есть даже известные в узких кругах площадки, которые контролируют качество товара и гарантируют его доставку. Продавцы обещают, что их подделку "едят" даже терминалы. Мол, на купюрах присутствуют орловская печать, пресс, водяные знаки, ультрафиолетовые знаки, лазерная гравировка и даже магнитная лента.

Цена фальшивой купюры – 30-40% от номинала. Деньги принимают на кошелек EASYPAY, а доставляют либо кладами в крупных городах (когда купюры прячут прямо на улице, а потом присылают фотографию и отметку на карте, где можно найти товар), либо через отделения "Новой почты" в любую точку страны.

Что интересно, "Новая почта" не проверяет и не обязана проверять, что отправляют ее клиенты. Если все правильно упаковано, просматривать посылку никто не будет. Сразу же после доставки продавцы по желанию могут прислать инструкцию, где можно сбыть фальшивый нал.

В разговоре с OBOZREVATEL продавец фальшивок назвал такие варианты:

магазины;

супермаркеты;

рынки;

покупка товаров с рук (к примеру, через OLX).

А вот с терминалами сложнее. Здесь нужно соблюдать меры безопасности: чаще всего камеры есть не только на самих терминалах, но и в залах, где они находятся. Поэтому здесь придется "шифроваться", иначе полиция сможет определить владельца фальшивок с помощью собранных видеоматериалов. Кроме того, шанс, что терминал "съест" фальшивку, очень небольшой.

Вряд ли украинцы массово изучают особенности национальной валюты. Но, например, на купюре в 200 грн есть сразу 8 элементов защиты, каждый из которых повторить крайне сложно.

Так, на каждой купюре есть полностью погруженная в бумагу защитная лента, четкие микротексты, которые можно прочитать с помощью увеличительного стекла, а еще цветок лилии, который меняет цвет при смене угла обзора банкноты.

Подробнее со всеми элементами защиты можно ознакомиться с помощью инфографики НБУ:

"Как правило, качество поддельных банкнот значительно хуже, чем настоящих. Но иногда распознать фальшивку бывает достаточно сложно", – поясняет исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

Чтобы не получить фальшивку, эксперты советуют:

внимательно проверять купюру номиналом в 500 грн 2006 года выпуска, она популярна среди фальшивомонетчиков;

не рассчитываться крупными купюрами в маленьких магазинах, транспорте;

чаще оплачивать товары и услуги картой.

Стоит отметить, что за распространение или сбыт фальшивок в Украине грозит до 7 лет тюрьмы. В любой момент, расплачиваясь ненастоящей купюрой, вы рискуете попасть под прицел СБУ. Если у вас появилась купюра, в подлинности которой вы сомневаетесь – обратитесь в свой банк, если его специалисты не смогут проверить купюру, то ее бесплатно отправят на экспертизу в НБУ.