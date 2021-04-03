Новости Украины: в Киеве прогремел взрыв, а на Донбассе погиб воин ВСУ

Юрий Сергиенко Общество 20:59, 3.04.2021 Обновлено: 21:05, 3.04.2021

На Донбассе в результате подрыва погиб украинский военнослужащий, еще один застрелился; в МИД дали оценку телефонным переговорам между президентами США и Украины; а в Киеве прогремел мощный взрыв, разрушивший двухэтажный дом.

Также ГБР начало расследование против нардепов от ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака; Одесская область столкнулась с новой вспышкой заболевания коронавирусом; а Владимир Зеленский рассказал, о чем он сожалеет после заседания СНБО.

Подробнее о главных событиях в нашей стране за 3 апреля читайте в подборке OBOZREVATEL.

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