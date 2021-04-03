Новини України: в Києві прогримів вибух, а на Донбасі загинув воїн ЗСУ

Юрій Сергієнко Суспільство 20:59, 3.04.2021 Оновлено: 21:05, 3.04.2021

На Донбасі внаслідок підриву загинув український військовослужбовець, ще один застрелився; в МЗС дали оцінку телефонним переговорам між президентами США і України; а в Києві прогримів потужний вибух, який зруйнував двоповерховий будинок.

Також ДБР почало розслідування проти нардепів від ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака; Одеська область зіткнулася з новим спалахом захворювання на коронавірус; а Володимир Зеленський розповів, про що він шкодує після засідання РНБО.

Детальніше про головні події в нашій країні за 3 квітня читайте в добірці OBOZREVATEL.

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