Новини України: в Києві прогримів вибух, а на Донбасі загинув воїн ЗСУ

На Донбасі внаслідок підриву загинув український військовослужбовець, ще один застрелився; в МЗС дали оцінку телефонним переговорам між президентами США і України; а в Києві прогримів потужний вибух, який зруйнував двоповерховий будинок.

Також ДБР почало розслідування проти нардепів від ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака; Одеська область зіткнулася з новим спалахом захворювання на коронавірус; а Володимир Зеленський розповів, про що він шкодує після засідання РНБО.

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