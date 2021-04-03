Новини України: в Києві прогримів вибух, а на Донбасі загинув воїн ЗСУ
На Донбасі внаслідок підриву загинув український військовослужбовець, ще один застрелився; в МЗС дали оцінку телефонним переговорам між президентами США і України; а в Києві прогримів потужний вибух, який зруйнував двоповерховий будинок.
Також ДБР почало розслідування проти нардепів від ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака; Одеська область зіткнулася з новим спалахом захворювання на коронавірус; а Володимир Зеленський розповів, про що він шкодує після засідання РНБО.
Детальніше про головні події в нашій країні за 3 квітня читайте в добірці OBOZREVATEL.
На Донбасі в суботу, 3 квітня, в результаті підриву загинув військовослужбовець Збройних сил України. Також в зоні проведення ООС терористи шість разів порушили режим припинення вогню.
У Києві прогримів потужний вибух, який зруйнував двоповерховий будинок і пошкодив ще сусідні будови на території приватної садиби.
Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження про державну зраду щодо нардепів від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука і Тараса Козака.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав сигналом підтримки для Києва перші телефонні переговори між президентами України і США Володимиром Зеленським та Джо Байденом.
У навчальному центрі "Десна", розташованому в Чернігівській області, з автомата застрелився військовослужбовець. Причини вчинку з'ясовує слідство.
Президент Володимир Зеленський висловив жаль, що РНБО проводить засідання тільки по п'ятницях. Він натякнув, що хотів би частіше.
В Одеській області коронавірус вдарив з новою силою. Регіон опинився на другому місці після Києва за поширенням інфекції. У лікарнях не вистачає місць і кисню.