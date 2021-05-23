Новости Украины: Go_A попала в топ-5 Евровидения, в Крыму начали бурить скважины на Азовском море
Накануне в Роттердаме Украина заняла пятое место в финале песенного конкурса Евровидение-2021. В частности, украинская группа Go_A подорвала зрителей своим эффектным выступлением и даже стала второй по итогам зрительского голосования.
В то же время стало известно, что в Италии нашли убитой 29-летнюю украинку Кристину Новак, которая пропала без вести еще в ноябре 2020 года. Ее тело обнаружили в коттедже в провинции Пиза. OBOZREVATEL подготовил подборку последних важных новостей:
Наемники "Л/ДНР" тяжело ранили воина ВСУ на Донбассе и обстреляли мирное население Песков.
В оккупированном Россией Крыму начали бурить скважины в Азовском море для оценки запасов пресной воды. Так называемый "вице-премьер" Евгений Кабанов заявил, будто бы наличие воды подтвердили.
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал, что Украине нужен запасной план на случай достройки РФ газопровода "Северный поток-2". По его словам, необходимо всегда иметь "План Б", и, зная северных соседей, – и "План С".
Со своей стороны заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Василий Боднар выразил убеждение, что Россия продолжит угрожать силой и применять ее на Донбассе пока Украина не получит членство в НАТО. Об этом свидетельствует продолжающаяся эскалация на востоке страны.
Врач-анестезиолог Борис Брыль отметил, что заболеваемость COVID-19 в Украине не может существенно снизиться, пока не будет проведена массовая вакцинация. Он подчеркнул, что есть две причины высокой смертности от этой болезни в нашей стране.
Синоптики спрогнозировали, что погода в Украине в воскресенье и понедельник, 23 и 24 мая, будет переменчивой. Осадки накроют сначала одну половину страны, а затем другую.