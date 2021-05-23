Новости Украины: Go_A попала в топ-5 Евровидения, в Крыму начали бурить скважины на Азовском море

Накануне в Роттердаме Украина заняла пятое место в финале песенного конкурса Евровидение-2021. В частности, украинская группа Go_A подорвала зрителей своим эффектным выступлением и даже стала второй по итогам зрительского голосования.

В то же время стало известно, что в Италии нашли убитой 29-летнюю украинку Кристину Новак, которая пропала без вести еще в ноябре 2020 года. Ее тело обнаружили в коттедже в провинции Пиза. OBOZREVATEL подготовил подборку последних важных новостей:

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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал, что Украине нужен запасной план на случай достройки РФ газопровода "Северный поток-2". По его словам, необходимо всегда иметь "План Б", и, зная северных соседей, – и "План С".