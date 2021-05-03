Новости Украины: у Зеленского рассказали о вакцине Pfizer, а Кравчук объяснил, как обойти Путина
У президента Украины Владимира Зеленского ответили на главные вопросы по вакцине Pfizer, а председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук объяснил, как обойти российского лидера Владимира Путина на переговорах.
В понедельник, 3 мая, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:
В Офисе президента Украины Владимира Зеленского рассказали о сроках поставки и дополнительных дозах вакцины против коронавируса Pfizer.
Леонид Кравчук считает, что перед Владимиром Путиным нужно поставить вопрос о выполнении договоренностей в рамках "нормандского" формата, с существованием которого он сам согласился.
Всех украинцев с 1 мая перевели на годовые газовые тарифы. И если раньше в среднем кубометр стоил около 7 грн, то сейчас – доходит до 13,5 грн за куб.
В сети всплыло фото главаря самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Дениса Пушилина со своей семьей.
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