Новости Украины: у Зеленского рассказали о вакцине Pfizer, а Кравчук объяснил, как обойти Путина

У президента Украины Владимира Зеленского ответили на главные вопросы по вакцине Pfizer, а председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук объяснил, как обойти российского лидера Владимира Путина на переговорах.

В понедельник, 3 мая, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского рассказали о сроках поставки и дополнительных дозах вакцины против коронавируса Pfizer .

Леонид Кравчук считает, что перед Владимиром Путиным нужно поставить вопрос о выполнении договоренностей в рамках "нормандского" формата, с существованием которого он сам согласился.