Дорофеева и Дантес приехали на Пасху в село к победителю "Голоса страны". Видео

Украинская певица Надя Дорофеева сдержала обещание и приехала отпраздновать Пасху на родину победителя шоу "Голос страны" Сергея Лазановского в село Попельники на Ивано-Франковщине.

Свою поездку сама звезда и ее муж Владимир Дантес активно показывали в соцсетях (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

"Официально заявляю, отпразднуем победу на родине Сергея! Попельники, ждите!" – написала звезда в своем аккаунте.

В гостях у Сергея Дорофееву ждал не только праздничный стол, но и местные жители, которые выстроились в очередь за селфи со звездой.

Напомним, 25 апреля на телеканале "1+1" показали 14 выпуск вокального талант-шоу "Голос страны-11". Наставница победителя проекта Сергея Лазановского Надежда Дорофеева поблагодарила всех, кто болел за вокалиста и отдавал за него свои голоса. Также она добавила, что была очень рада возможности поработать вместе с таким талантливым исполнителем.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Дорофеева в лосинах и топе устроила фотосессию в квартире. Знаменитость позировала на фоне стен молочного оттенка, где также виднелись черно-белые картины с изображением пейзажей;