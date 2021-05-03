Кравчук рассказал, как Украине обойти Путина на переговорах по Донбассу
Перед президентом России Владимиром Путиным нужно поставить вопрос о выполнении договоренностей в рамках "нормандского" формата, с существованием которого он сам согласился.
Об этом в эфире программы "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" заявил первый президент, председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. Он отметил, что еще год назад не хотел встречи с Путиным, но если бы он сегодня был президентом, то уже ждал бы ее, чтобы услышать ответ главы РФ на единственный вопрос.
"Есть "нормандский" формат, в этом формате Путин, и согласуются с ним все договоренности, которые там принимаются. И если бы в повестке дня я поставил вопрос о выполнении договоренностей "нормандского" формата, а это прежде всего означает договоренность о Донбассе, то я хотел бы услышать, а что скажет Путин, потому что вчера он согласился с тем, что есть такой формат, и принимает обязательное решение – и он что, отказывается от того, что сам предложил? Тут уже есть момент взять Путина за то место, которое болит", – сказал Кравчук.
Председатель украинской делегации в ТКГ подчеркнул, что "важно знать, как же он будет объяснять это народу".
"Он говорит: я не буду обсуждать вопрос Донбасса, а только двусторонние отношения. Нет, здесь не ставится вопрос об обсуждении Донбасса, ставится вопрос о выполнении "нормандского" формата, который подписывал сам Путин. Есть возможность сегодня обойти Путина в его намерениях обыграть Украину", – отметил первый президент.
Ранее Кравчук заявил, что для того, чтобы заставить Путина говорить с Зеленским о Донбассе, нужно правильно сформулировать вопрос, акцентировав на договоренностях "нормандской четверки".
Как сообщал OBOZREVATEL:
также Кравчук заявил, что Путин стремится уничтожить Украину или подчинить ее себе. Поэтому мы должны быть готовы "дать под дых" стране-агрессору;
также, по словам Кравчука, заявления российской власти и президента Владимира Путина, что своими действиями на Донбассе Россия защищает русскоязычных людей – это глубокая фальшь.