Кравчук рассказал, как Украине обойти Путина на переговорах по Донбассу

Перед президентом России Владимиром Путиным нужно поставить вопрос о выполнении договоренностей в рамках "нормандского" формата, с существованием которого он сам согласился.

Об этом в эфире программы "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" заявил первый президент, председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. Он отметил, что еще год назад не хотел встречи с Путиным, но если бы он сегодня был президентом, то уже ждал бы ее, чтобы услышать ответ главы РФ на единственный вопрос.

"Есть "нормандский" формат, в этом формате Путин, и согласуются с ним все договоренности, которые там принимаются. И если бы в повестке дня я поставил вопрос о выполнении договоренностей "нормандского" формата, а это прежде всего означает договоренность о Донбассе, то я хотел бы услышать, а что скажет Путин, потому что вчера он согласился с тем, что есть такой формат, и принимает обязательное решение – и он что, отказывается от того, что сам предложил? Тут уже есть момент взять Путина за то место, которое болит", – сказал Кравчук.

Председатель украинской делегации в ТКГ подчеркнул, что "важно знать, как же он будет объяснять это народу".

"Он говорит: я не буду обсуждать вопрос Донбасса, а только двусторонние отношения. Нет, здесь не ставится вопрос об обсуждении Донбасса, ставится вопрос о выполнении "нормандского" формата, который подписывал сам Путин. Есть возможность сегодня обойти Путина в его намерениях обыграть Украину", – отметил первый президент.

Ранее Кравчук заявил, что для того, чтобы заставить Путина говорить с Зеленским о Донбассе, нужно правильно сформулировать вопрос, акцентировав на договоренностях "нормандской четверки".

Как сообщал OBOZREVATEL: