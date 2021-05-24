Новости Украины: у Путина выдвинули условия для встречи с Зеленским, а Донбасс оказался на грани катастрофы

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Общество
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Новости Украины

В прошедшие сутки на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации ранили украинского военного. Оккупанты вели огонь в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

А в Кремле выдвинули свои условия для встречи главы РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они касаются вопроса оккупированного Крыма. OBOZREVATEL подготовил подборку последних важных новостей:

  • На Брест-Литовском шоссе при выезде из Киева произошло масштабное ДТП – грузовик и легковушка столкнулись на встречной полосе, после чего автомобили взорвались и загорелись. Предварительная информация свидетельствовала, что водитель легкового авто сгорел заживо.

  • В Днепре 22-летняя девушка выпрыгнула из окна своей квартиры на 10 этаже. По словам ее друга, который в трагический момент находился рядом, она была под влиянием наркотических веществ.

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