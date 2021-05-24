Новости Украины: у Путина выдвинули условия для встречи с Зеленским, а Донбасс оказался на грани катастрофы
В прошедшие сутки на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации ранили украинского военного. Оккупанты вели огонь в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
А в Кремле выдвинули свои условия для встречи главы РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они касаются вопроса оккупированного Крыма. OBOZREVATEL подготовил подборку последних важных новостей:
На Брест-Литовском шоссе при выезде из Киева произошло масштабное ДТП – грузовик и легковушка столкнулись на встречной полосе, после чего автомобили взорвались и загорелись. Предварительная информация свидетельствовала, что водитель легкового авто сгорел заживо.
В Днепре 22-летняя девушка выпрыгнула из окна своей квартиры на 10 этаже. По словам ее друга, который в трагический момент находился рядом, она была под влиянием наркотических веществ.
МИД Украины отреагировал на задержание в Минске оппозиционного журналиста Романа Протасевича. В ведомстве назвали это очередной атакой на свободу слова со стороны белорусских властей.
OBOZREVATEL выяснил новые детали драки украинских туристов в самолете, случившейся в начале мая. В частности, свою версию произошедшего озвучила женщина, якобы напавшая на 20-летнюю девушку. Ею оказалась Вера, мама 6-месячной девочки, которая с мужем недавно вернулась с отдыха.
По состоянию на утро 24 мая Украина оказалась на четвертом месте в Европе по распространению коронавируса. И это несмотря на то, что за минувшие сутки в стране выявили 2533 новых случая заражения.
В сети показали руины супермаркета "Амстор"в оккупированной русскими террористами "ДНР" Горловке. После прихода "русского мира" здание разобрали мародеры.
В то же время Донбасс оказался на грани экологической катастрофы, питьевая вода там становится опасной. В будущем проблема может перекинуться и на территорию центрально-восточной Украины. В чем угроза и кто в зоне серьезного риска – читайте в материале.
Аналитики предполагают, что в Украине курс доллара к концу мая может снизиться до рекордно низкой отметки в 27,3 грн/$.
Синоптики спрогнозировали мокрую погоду 24 мая. В регионах пройдут значительные дожди, местами с грозами. В стране объявили I уровень опасности (желтый).