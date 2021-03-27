Новости Украины: Семенченко арестовали, а Степанов предупредил о новом пике COVID-19

С сегодняшнего дня, 27 марта, "Укрзалізниця" запускает спецрейсы для "красных" карантинных зон. А в Минздраве заявили, что причиной для полной остановки транспорта в Украине может стать коллапс медицинской системы.

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В Минздраве заявили, что если ситуация с коронавируса будет выходить из-под контроля, то в правительстве примут решение о остановку транспорта. В правительстве пока наблюдают за ситуацией с заболеваемостью в стране.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что заболеваемость на коронавирус в Украине будет расти ближайшие две-три недели. Количество новых случаев COVID-19 за сутки может достичь 25 000.

"Укрзалізниця" с 27 марта запустила специальные рейсы для Закарпатской и Черновицкой областей, которые находятся в "красной" зоне из-за высоких показателей COVID-19.