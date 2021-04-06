Новости Украины: Россия перебросила вооружение к границе и убила двоих бойцов ВСУ
Вооруженные формирования России на Донбассе убили двух бойцов Вооруженных сил Украины, а в российском Воронеже зафиксировали перемещение тяжелых огнеметных систем ТОС-1 "Буратино" в направлении Украины.
Во вторник, 6 апреля, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:
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Если локдаун в Киеве не остановит стремительного роста заболеваемости коронавирусной болезнью, то в столице могут объявить чрезвычайное положение.
В Офисе президента Украины Владимира Зеленского анонсировали новые договоренности по Донбассу. Пресс-секретарь Юлия Мендель рассказала, что Киев продолжает переговоры о достижении мира на востоке страны.
Украинцам введут новые тарифы на газ и изменят правила. Опубликован проект постановления.
Министерство социальной политики разработало законопроект, который приведет к значительному снижению размера больничных. Полную выплату смогут получать только те, кто имеет не меньше 20 лет рабочего стажа.