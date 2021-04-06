Новини України: Росія перекинула озброєння до кордону і вбила двох бійців ЗСУ
Збройні формування Росії на Донбасі вбили двох бійців Збройних сил України, а в російському Воронежі зафіксували переміщення важких вогнеметних систем ТОС-1 "Буратіно" в напрямку України.
У вівторок, 6 квітня, відбулися й інші важливі події. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з найбільш значущими і цікавими новинами за добу:
Війська Росії на Донбасі вбили бійця Збройних сил України. Захисник отримав смертельне кульове поранення в голову. Це друга смерть на Донбасі за добу.
У місті Воронеж (РФ) 5 квітня зафіксували переміщення російських важких вогнеметних систем ТОС-1 "Буратіно" в напрямку України. Німецький журналіст показав відповідні фото.
Якщо локдаун у Києві не зупинить стрімке зростання захворюваності на коронавірусну хворобу, то в столиці можуть оголосити надзвичайний стан.
В Офісі президента України Володимира Зеленського анонсували нові домовленості по Донбасу. Прессекретарка Юлія Мендель розповіла, що Київ продовжує переговори про досягнення миру на сході країни.
Українцям введуть нові тарифи на газ і змінять правила. Опубліковано проект постанови.
Міністерство соціальної політики розробило законопроект, який призведе до значного зниження розміру лікарняних. Повну виплату зможуть отримувати тільки ті, хто має не менше 20 років робочого стажу.