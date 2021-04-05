В Киеве могут ввести чрезвычайное положение

Василий Михальчук
Василий Михальчук
Жизнь столицы
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В Киеве могут ввести чрезвычайное положение

Если локдаун в Киеве не остановит стремительного роста заболеваемости коронавирусной болезнью, то в столице могут объявить чрезвычайное положение.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

"Если цифры будут зашкаливать и произойдет коллапс медицинской системы, другого выхода не будет, как переходить к чрезвычайному положению. Напомню, его вводит правительство своим решением", – заявил Кличко.

Отметим, что в понедельник, 5 апреля, в столице произошел транспортный коллапс, с самого утра в городе образовались огромные пробки.

В то же время в метрополитене поезда полупустые из-за малого количества пассажиров.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киевской городской государственной администрации опровергли заявления, что в столице могут ввести комендантский час.

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