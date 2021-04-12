Новости Украины: на Донбассе погиб еще один воин ВСУ, а циклоны грозят резким ухудшением погоды

София Закревская Общество 22:22, 12.04.2021 Обновлено: 22:29, 12.04.2021

В понедельник, 12 апреля, в зоне боевых действий на Донбассе под прицельным огнем погиб 24-летний воин Вооруженных сил Украины. Его звали Ярослав Карлийчук, парень был родом из села Черепковцы Черновицкой области.

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