Новини України: на Донбасі загинув ще один воїн ЗСУ, а циклони загрожують різким погіршенням погоди

Софія Закревська Суспільство 22:22, 12.04.2021 Оновлено: 22:29, 12.04.2021

У понеділок, 12 квітня, в зоні бойових дій на Донбасі під прицільним вогнем загинув 24-річний воїн Збройних сил України. Його звали Ярослав Карлійчук, хлопець був родом із села Черепківці Чернівецької області.

OBOZREVATEL підготував добірку й інших важливих новин за 12 квітня:

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Ювелірів, яких рекламувала зірка "Кварталу 95", звинуватили в плагіаті прикрас

Стало відомо ім'я воїна, який загинув під прицільним вогнем на Донбасі. Фото Героя

Українець Чумак про ЧЄ в Росії: відчував, що перебуваю на території ворожої країни

У Росії пенсіонери побилися за прострочену їжу. Відео

У Путіна закінчилися козирі