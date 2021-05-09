Новости Украины: Кравчук заговорил о восстановлении отношений с Москвой, а медики – о новом всплеске COVID-19

Накануне первый президент и глава Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук заявил, якобы в в отношения между Украиной и Россией могут быть восстановлены, если конфликт на Донбассе будет решен в пользу Киева, а это – вопрос времени.

Примечательно, что 8 мая лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин направил поздравления с 76-й годовщиной победы над нацизмом ветеранам и народам разных стран, включая Украину, но в отличие от других проигнорировал президента Владимира Зеленского. OBOZREVATEL подготовил подборку последних важных новостей:

Зеленский с послами Евросоюза и G7 посетил с рабочей поездкой в Луганскую область. Там гарант принял участие в церемонии памяти погибших во Второй мировой войне.

В Министерстве внутренних дел в День памяти и примирения напомнили об ответственности в случае использования в Украине символики тоталитарных режимов.

Студентка Киевского национального университета им. Т. Шевченко Анастасия Константинова, которая якобы является дочерью судьи Печерского райсуда Киева Кристины Константиновой, попала в скандал . Девушка вступилась за российского рэпера Басту (Василия Вакуленко) и оскорбила украинцев, вспомнив оккупированный Крым , за что потом взялась извиняться.

Россия решила временно прекратить экспорт гречки в Украину и другие страны, поскольку ее правительство внесло этот товар в перечень жизненно необходимых для внутреннего рынка. По последней информации, запрет на экспорт будет действовать до 31 августа 2021 года.

Эксперты спрогнозировали, что курс доллара в Украине после длинных выходных, 11 мая, снизится с 27,72 до 27,76 грн/$.

Выяснилось, что в Украине после верификации в части пенсионеров могут забрать выплаты. Для этого есть ряд законных причин, подробнее о них узнавайте в нашем материале.