Новости Украины: Генштаб ВСУ сделал обращение из-за эскалации России, а вакцина стала недоступна для публичных людей
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины призвал украинцев присоединяться к армии из-за эскалации России, а министр здравоохранения заявил о срыве поставок вакцин против коронавируса.
В субботу, 17 апреля, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:
Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак признал наращивание войск РФ вдоль госграницы и на временно оккупированных территориях страны, однако призвал представителей власти и местного самоуправления не нагнетать ситуацию и не разжигать панические настроения в обществе.
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что из-за срыва поставок вакцин против коронавируса в Украину излишки теперь станут недоступны для публичных личностей.
Погода в Украине в субботу, 17 апреля, будет еще дождливой, однако в большинство регионов вернется солнце. Согласно прогнозу, в стране ожидаются заморозки.
В сети рассказали о подвиге украинского врача из Киева Владимира Лиходиевского, который спасает тяжелобольных коронавирусом. Мужчина сутками не отходит от пациентов.
Народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александра Качного засекли на переписке с Владимиром Пристюком, участником так называемой "русской весны" и антиукраинских митингов в Луганске.