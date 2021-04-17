Новости Украины: Генштаб ВСУ сделал обращение из-за эскалации России, а вакцина стала недоступна для публичных людей

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины призвал украинцев присоединяться к армии из-за эскалации России, а министр здравоохранения заявил о срыве поставок вакцин против коронавируса.

В субботу, 17 апреля, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак признал наращивание войск РФ вдоль госграницы и на временно оккупированных территориях страны, однако призвал представителей власти и местного самоуправления не нагнетать ситуацию и не разжигать панические настроения в обществе.

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что из-за срыва поставок вакцин против коронавируса в Украину излишки теперь станут недоступны для публичных личностей.